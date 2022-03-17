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Общество

ТОАЗ продлевает срок приема заявок на пятый этап конкурса "Химия добра"

ТОЛЬЯТТИ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России и одно из градообразующих предприятий Тольятти, информирует о продлении срока приема заявок на участие в пятом этапе грантовой программы социально-культурных инициатив "Химия добра" до 1 июля 2022 года.

Фото: предоставлено компанией

Решение о продлении срока подачи заявок было принято в связи с большим количеством обращений в адрес организаторов конкурса с данной просьбой.  После завершения процедуры приема заявок экспертное жюри определит, какие проекты будут допущены к очной защите. По результатам презентации проектов будет принято решение о поддержке инициатив.

В настоящее время уже более 10 заявок подано на участие в программе.  Общая сумма на реализацию данных проектов — более 3 млн рублей.  В списке заявившихся присутствуют спортивные и благотворительные организации, детские сады, школы и прочие образовательные учреждения.

Перечень проектов к реализации затрагивает самые различные сферы: формирование умений и навыков фехтовального искусства у школьников, социализация выпускников детских домов, социально — коммуникативное и физкультурно-спортивное развитие детей, экологическое воспитание и укрепление эмоционального здоровья детей, социализации детей с ОВЗ через занятия изобразительным искусством и профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

"В настоящее время значимость грантовой программы "Химия добра" для реализации социальной политики предприятия сложно переоценить, - комментирует Юлия Петренко, заместитель генерального директора по связям с общественностью ПАО "ТОАЗ". - Нам важно, чтобы все участники смогли проанализировать актуальные потребности и выбрать проекты, направленные на решение насущных проблем региона и развитие его социальной и культурной среды. Мы хотим, чтобы все желающие смогли подготовить качественные заявки на получение гранта и своевременно предоставить их".

Напомним, что конкурс социальных инициатив "Химия добра" впервые был объявлен ПАО "ТОАЗ" в 2019 г. Целью проекта является поддержка значимых инициатив, направленных на решение актуальных социальных проблем региона. В рамках конкурса за три года ТОАЗ поддержал 53 проектов на общую сумму 9 млн 270 тыс. рублей.

Среди получателей грантов "Химии добра" такие проекты как: "Краеведческая "прививка" или c чего начинается Родина" музея "Наследие", выставка "Формула воды" Тольяттинского краеведческого музея, проекты "Безопасный город" МБОУ ДО "Планета" и "Научная среда" Объединения детских библиотек, спектакль "Детям войны посвящается" Театра кукол и многие другие.

Участвовать в конкурсе "Химия добра" могут некоммерческие, негосударственные и общественные организации, благотворительные фонды, государственные, муниципальные бюджетные организации, органы местного самоуправления. Организаторы ожидают проекты, призванные решить проблемы в таких сферах, как развитие социальной поддержки и защиты граждан, образования, науки, культуры, искусства, просвещения, физической культуры и массового спорта, комфортной городской среды, экологических инициатив и волонтерских движений.

Срок приема заявок на участие в пятом этапе грантовой программы социально-культурных инициатив "Химия добра" продлен до 1 июля 2022 года. Все поданные заявки будут оценены на соответствие формальным критериям программы и переданы на рассмотрение жюри, которое будет сформировано из представителей ПАО "ТОАЗ", городской администрации, благотворительных и общественных организаций. Именно жюри отберет проекты, которые получат поддержку в реализации в виде грантов в размере от 50 до 400 тыс. рублей.

Подробную информацию о программе, правила участия и анкету можно найти на сайте ПАО "ТОАЗ" в разделе "Социальная ответственность" — "Благотворительность и поддержка региона" — "Химия добра".

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