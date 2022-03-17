В Самарской области смошенничали при капремонте водопровода

В Шенталинском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за мошенничества при ремонте водопровода. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, администрация сельского поселения Клявлино заключила контракт на капремонт водопровода протяженностью 530 м между жилыми домами.

По документам подрядчик полностью выполнил работы и получил за это 1,3 млн рублей. При этом фактически работы не выполняли.

Расследование уголовного дела продолжается.