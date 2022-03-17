Евразийская корпорация автовокзалов задолжала самарским сотрудникам 11,9 млн рублей

В Самаре прокуратура направила в суд иск из-за невыплаты зарплаты сотрудникам АО "Евразийская корпорация автовокзалов".

Ранее при проверке надзорное ведомство выяснило, что на предприятии более двух месяцев не платили зарплату и в результате 248 работникам задолжали около 11,9 млн рублей.

Теперь прокуратура через суд требует взыскать долги в пользу нескольких обратившихся сотрудников.

Возбуждено шесть административных дел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.