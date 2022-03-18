До вечера ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской в Самаре

В Самаре в пятницу, 18 марта, введено ограничение движение на ул. Молодогвардейской.

Это связано с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией



Ограничения будут действовать до 21:00 18 марта по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой.

Автобусы 24 маршрута проследуют с ул. Полевой на ул. Галактионовскую, вместо ул. Молодогвардейской, по улицам Вилоновская и Чапаевская и далее по своему маршруту. По аналогичной схеме поедут и остальные автобусы.