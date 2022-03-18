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Общество

До вечера ограничено движение транспорта по ул. Молодогвардейской в Самаре

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в пятницу, 18 марта, введено ограничение движение на ул. Молодогвардейской.

Это связано с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного воссоединению республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией

Ограничения будут действовать до 21:00 18 марта по ул. Молодогвардейской на участке от ул. Маяковского до ул. Полевой.

Автобусы 24 маршрута проследуют с ул. Полевой на ул. Галактионовскую, вместо ул. Молодогвардейской, по улицам Вилоновская и Чапаевская и далее по своему маршруту. По аналогичной схеме поедут и остальные автобусы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

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Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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