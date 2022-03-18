Сельчанина из Самарской области будут судить за убийство знакомого

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В Жигулевске в суд отправили уголовное дело 53-летнего жителя с. Солнечная Поляна, обвиняемого в убийстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.