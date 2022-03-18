В Самаре остался без холодной воды частный сектор на улицах Новоурицкой и Горной

В пятницу, 18 марта, отключили водопроводную линию из-за утечки в районе дома № 12 по ул. Новоурицкой в Самаре. Об этом сообщили в ООО "СКС".

В результате без холодной воды остался частный сектор на ул. Новоурицкой, от ул. Авиационной до ул. Безымянной; на ул. Горной, от ул. Новоурицкой до 2-го пер.; во 2-й пер., 3-й пер., 5-й пер., от ул. Горной до ул. Авиационной; ул. Новоурицкого, 1.

Бойлеры с водой будут находиться у дома № 1 по ул. Новоурицкой и дома № 2 по ул. Горной.

Кроме того, с 11:00 будет сужена дорога на ул. Новоурицкой, от ул. Горной до ул. Безымянной.