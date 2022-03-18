В Самаре каток на площади Славы завершает работу

С 20 марта завершает свою работу каток на площади Славы, ставший центром притяжения самарцев и гостей города.
В этом году каток посетили более 35 тысяч человек. Впервые в этом году каток работал в ночном режиме — Новый год жители и гости региона могли встретить на конька.
Третий год подряд, изо дня в день, ледовый каток становился центром зимней сказки с особой атмосферой — свето-музыкальным праздником на льду, доступным для каждого, кто любит спорт или просто хочет провести время на свежем воздухе. Мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалки и точки питания помогали создать уют и комфортные условия.
В декабре 2022 года все желающие снова смогут насладиться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из новых символов зимней Самары.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа