В Самаре каток на площади Славы завершает работу

С 20 марта завершает свою работу каток на площади Славы, ставший центром притяжения самарцев и гостей города.

В этом году каток посетили более 35 тысяч человек. Впервые в этом году каток работал в ночном режиме — Новый год жители и гости региона могли встретить на конька.

Третий год подряд, изо дня в день, ледовый каток становился центром зимней сказки с особой атмосферой — свето-музыкальным праздником на льду, доступным для каждого, кто любит спорт или просто хочет провести время на свежем воздухе. Мерцающие арки, эффектные декорации, выдержанные в едином стиле павильоны проката, раздевалки и точки питания помогали создать уют и комфортные условия.

В декабре 2022 года все желающие снова смогут насладиться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из новых символов зимней Самары.