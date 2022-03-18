В Самарской области проходит акселератор креативных индустрий Rurban Creative Lab

В четверг, 17 марта, на площадке регионального центра "Мой бизнес" стартовала трехдневная акселерационная программа Rurban Creative Lab для представителей креативных индустрий, в рамках проектной сессии Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Напомним, в прошлом году Самарская область стала активным участником программы АСИ по созданию креативных пространств на месте промзон и заброшенных зданий. В результате открытого голосования губерния вошла в четверку субъектов-лидеров, которым предоставили право принять у себя неделю Лаборатории по созданию креативных пространств, а именно — проведение акселератора и проектной сессии.

Поддержка творческих людей с предпринимательским талантом, а также развитие городских и сельских территорий — ключевые направления стратегии лидерства, разработанной по поручению губернатора Дмитрия Азарова совместно с жителями региона.

В акселераторе Rurban Creative Lab принимают участие начинающие и опытные предприниматели из различных сфер креативных индустрий: мода, музыка, ремесла, сферы красоты, ювелирное дело, визуальные искусства и др. Благодаря участию в акселераторе производители собственных коллекций одежды и бижутерии, парфюмерии и косметики, мебели, сувениров, предметов народно-художественных промыслов, организаторы эвентов и образовательных курсов смогут понять и наладить каналы взаимодействия с потребителем, улучшить коммуникационную составляющую своих продуктов и/или сервисов, получат инструменты для работы со своей целевой аудиторией, повысят уровень профессиональных компетенций.

"У нас одновременно проходит два мероприятия: акселератор, ориентированный на локальный креативный бизнес, и проектная сессия, посвященная выработке консенсусного представления о том, как в ближайшие годы должны развиваться креативные индустрии Самарской области. Диалог формируется в общении представителей бизнеса, органов власти, профессиональных сообществ. Самарская область является одним из ведущих регионов страны по уровню развития креативных индустрий, которые вносят большой вклад в региональную экономику, — отметил директор проектов "Центра практик качества жизни" Агентства стратегических инициатив Илья Токарев. — Участником подобных встреч может стать каждый: и тот, кто занимается креативной деятельностью много лет, и тот, кто только собирается начать свой профессиональный путь в данном направлении. В прошлом году мы проводили масштабную программу, связанную с преобразованием заброшенных территорий в креативные кластеры, из которой как раз родилась эта проектная сессия, помогающая объединить на одной площадке людей самых разных направлений. Перемешивание мнений, знакомство, совместная работа позволяют по итогу запустить совместные проекты, а также сформулировать консолидированные предложения, которое можно доносить до местных органов власти для дальнейшего развития этих идей".

С 17 по 19 марта участники посетят различные лекции, мастер-классы, а также смогут поработать в группах. С начинающими предпринимателями будут работать эксперты АСИ и опытные представители бизнеса, которые добились успехов в создании проектов в креативных сферах. Они поделятся с участниками программы своим опытом и дадут практические советы по актуальным вопросам в части формирования и продвижения собственного бренда.

Совместно с АСИ организаторами программы выступают министерство экономического развития и инвестиций и министерство культуры Самарской области.

"Развитие креативных индустрий мы определили как одно из стратегических направлений. Фактически это дополнительная интеллектуальная добавленная стоимость с определенной уникальностью. Она присутствует и в сфере информационных технологий, и в сфере производства, промышленного дизайна, театра и кино, ремесел и многих других направлениях. Креативные индустрии демонстрируют палитру возможностей для человека, а значит и для его комфортной, счастливой жизни. Самарская область не могла не воспользоваться инструментарием для развития этой сферы. И сейчас в регионе проходит очередной этап программы Агентства стратегических инициатив, конечной целью которой станет формирование грамотной стратегии развития креативного сектора. Потенциал у него действительно огромный, и сегодняшние условия создают для этого дополнительные возможности", — акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Как рассказал генеральный директор компании "REC" Никита Петухов, его предприятие занимается созданием и сдачей в аренду креативных кластеров и сегодня является лидером регионального рынка. Участие в программе АСИ поможет узнать, каково будущее креативных индустрий и в каком направлении они будут развиваться в России и, в частности, в Самарской области.

"Мы планируем развиваться, учитывая последние тенденции. На таких встречах мы знакомимся с представителями креативных индустрий и узнаем об их планах, мыслях, идеях: какой бизнес они планируют создавать в текущих условиях, какие коллаборации будут реализовывать. Это помогает нам максимально подстроиться под их запросы, — рассказал Никита Петухов. — Сегодня нами создано четыре кластера, самый известный из них — "8 студий". В настоящее время мы строим самый большой кластер в Самаре — центр "Станкозавод", на месте бывшего станкозавода. Это большой проект, где уже активно ведется ремонт. Программа Rurban Creative Lab поможет нам определить основное направление для будущей площадки".

Подробнее об акселераторе креативных индустрий Rurban Creative Lab: https://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/v-...