Каток на площади Славы завершит работу 20 марта

С 20 марта завершает свою работу каток на площади Славы в Самаре.

В этом году каток посетило более 35 тыс. человек. Это был третий сезон работы катка.

В декабре 2022 года все желающие снова смогут насладиться катанием на уникальной ледовой площадке, ставшей одним из новых символов зимней Самары.