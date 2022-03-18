Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего сотрудника полиции, обвиняемого в служебном подлоге и фальсификация доказательств по уголовному делу. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, следователь отделения по расследованию преступлений против личности вел уголовное дело местной жительницы, подозреваемой в наркопреступлении. Во время предварительного следствия полицейский неоднократно вносил ложные сведения в документы, которые позже были использованы при составлении обвинительного заключения. При этом фактически следственные действия не проводились.

Уголовное дело экс-правоохранителя направлено в суд.