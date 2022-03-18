Министр Дмитрий Богданов ответил на вопросы бизнес-сообщества Самарской области

В четверг, 17 марта, в региональном центре "Мой бизнес" состоялась очередная встреча министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова с предпринимателями. Главной темой диалога стала работа в условиях санкционных ограничений.

Предприниматели смогли задать свои вопросы главе областного минэкономразвития, а также высказать предложения по поводу разработки дополнительных мер поддержки и снижения административных барьеров.

Дмитрий Богданов представил участникам уже утвержденный пакет федеральных антикризисных инструментов и действующие региональные меры.

"Федеральный пакет мер поддержки бизнеса, направленный на преодоление последствий санкций, содержит четыре блока: финансовые меры, налоговые льготы, отраслевая поддержка и снижение административного давления. Часть мер уже принята, часть еще находится в стадии принятия документов, — рассказал министр. — В настоящее время правительство РФ анонсировало разработку дополнительных мер поддержки. Это автоматизированная упрощенная система налогообложения для микробизнеса, нулевая процентная ставка по НДС и льготы по налогу на имущество для туриндустрии и гостиничного бизнеса, снижение налога на прибыль для организаций, использующих отечественное ПО, продление программы "ФОТ 3.0" — кредитов по ставке 3% годовых и других инструментов".

Дмитрий Богданов представил новые федеральные программы льготного кредитования субъектов МСП, ставки которых не будут зависеть от изменения ключевой ставки Центробанка: программы "Антикризисная" (для пострадавших сфер, по ставке до 8,5%), "Инвестиционная" и "Оборотная" (ставка 13,5-15% годовых). По первым двум малый и микробизнес может получить до 300 млн рублей, средний — до 1 млрд рублей. По программе "Оборотная" и малые, и средние компании могут получить до 1 млрд. Узнать подробные условия получения льготных средств можно на Едином региональном портале господдержки mybiz63.ru, где создан специальный раздел антикризисных мер.

В Самарской области для поддержки предпринимателей в условиях антироссийских ограничений сохраняется действие программ Гарантийного фонда и Государственного фонда развития промышленности.

Организатором встречи выступило бизнес-сообщество "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга". В мероприятии приняли участие предприниматели из самых разных сфер деятельности: производства, строительства, розничной торговли, туризма, коммуникаций, сельского хозяйства, консалтинга, образования и других.

Участники встречи несколько часов задавали министру волнующие вопросы, делились проблемами, с которыми пришлось столкнуться в изменяющихся условиях работы, а также предлагали свое видение господдержки, актуальной здесь и сейчас. На основную часть вопросов министр отвечал сразу, к решению некоторых, требующих дополнительной проработки, подключил профильных специалистов министерства и руководителей региональных институтов поддержки бизнеса.

Большинство вопросов касались импортозамещения, финансовой поддержки, экспорта продукции, участия в торгах.

Основатель производства мясных и колбасных изделий "ЧестноМясо" Максим Гинзбург поинтересовался у министра, на какую поддержку могут рассчитывать предприниматели, готовые открывать местные производства пищевых ингредиентов взамен тех, что раньше закупались в странах, закрывающих поставки в Россию. Дмитрий Богданов поручил генеральному директору Гарантийного фонда Самарской области Юлии Красиной проконсультировать предпринимателя по льготным финансовым продуктам, действующим в ГФСО и Фонде развития промышленности региона.

"Необходимо проконсультироваться и по действующим банковским продуктам. На днях президент в своем выступлении сказал, что регионам необходимо добавить средства на гарантийное обеспечение. Это позволит нам предоставлять гарантии предпринимателям при получении кредитов в коммерческих банках. Конечно, необходимо пользоваться инструментами, которые позволяют снизить ставку. Например, при реализации проекта в моногородах можно оформить микрозайм до 5 млн рублей всего лишь под 2% годовых. Если проект требует более серьезных вложений, то можно обратиться за поддержкой Фонда развития моногородов, Корпорации МСП и других федеральных институтов", — ответил Дмитрий Богданов.

Некоторые предприниматели спросили о серьезном росте цен на офисную бумагу. Дмитрий Богданов пояснил, что пристальное внимание сейчас в первую очередь направлено на товары первой необходимости. "Мы следим за ценами на сахар, соль, моющие средства, Федеральная антимонопольная служба проводит выездные проверки совместно с отраслевыми министерствами. Вопрос по росту цен на бумагу мы также возьмем на контроль. Аналогичная ситуация была на рынке стройматериалов, стоимость на некоторые категории уже начала снижаться. Сейчас важно не допускать перегибов в ценах", — отметил министр.

Отдельное внимание уделили и удорожанию чековой ленты. Заместитель руководителя УФНС России по Самарской области Глеб Рушковский отметил, что на уровне Федеральной налоговой службы РФ принято решение об отмене штрафов за непробитые бумажные чеки. "Каждая современная касса имеет возможность отправления электронных чеков покупателю на мобильный телефон или электронную почту", — пояснил он.

В завершении встречи Дмитрий Богданов поблагодарил предпринимателей за продуктивный диалог, а также попросил участников оперативно сформулировать свои предложения и направить в адрес министерства для детальной проработки.

"Мы должны внимательно относиться ко всем предложениям бизнеса, ко всем проблемам, которые существуют, к новым возможностям, для того чтобы их эффективно использовать. Сейчас и губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, и члены регионального правительства регулярно проводят встречи с бизнесом в разных форматах, привлекая деловые и общественные организации, экспертов, банки, налоговую службу. Это помогает обсудить, что эффективно работает из мер поддержки, что еще необходимо дополнительно "подкрутить", какие направления еще не охвачены, но востребованы. Таких встреч мы проводим очень много и с максимальным вниманием относимся к этой работе. На уровне федерального и регионального правительств готовится целая серия решений в отношении бизнеса, часть из которых уже принята. И мы хотим, чтобы все они были наиболее правильны, рациональны и эффективны", — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"Сейчас то время, когда бизнесу нужно искать новые возможности, открывать новые производства, запускать новую продукцию. Бизнес готов меняться и подстраиваться под действующие ситуации. И чтобы понимать, на какую господдержку можно рассчитывать, мы инициировали эту встречу. В ней также приняли участие представители региональных институтов поддержки, которые разъяснили условия и порядок получения действующих мер: льготных микрозаймов, поручительств. Это поможет предпринимателям эффективно воспользоваться существующими инструментами и продолжить успешно работать", — прокомментировала исполнительный директор бизнес-сообщества "Топ-менеджер", заместитель председателя самарского регионального отделения "Деловой России" Наталия Медведева.