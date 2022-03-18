Портал "Волга Ньюс" - на втором месте в рейтинге "Медиалогии" по итогам 2021 года

Информационный портал "Волга Ньюс" занял второе место в топ-20 самых цитируемых СМИ Самарской области по итогам 2021 г. по версии "Медиалогии".

На первом месте находится портал 63.ru, на третьем — ГТРК "Самара".

Портал "Волга Ньюс" — одно из ведущих новостных СМИ региона. Информационные поводы, выявляемые редакцией, регулярно попадают в федеральные медиа. Помимо работы с новостной повесткой, портал выпускает спецпроекты, в том числе "АПК и пищепром", "ТЭК и Химия", а также "Итоги года. Самарская область".