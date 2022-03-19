Скоростной поезд "Стриж" снят с маршрута Самара - Санкт-Петербург. Об этом на заседании комитета по строительству, транспорту и автомобильным дорогам в губдуме сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

"Стриж" — поезд иностранного производства. Сейчас перевозки прекратились. Подвижной состав испанский, в России он не локализован. Мы сняли его, чтобы избежать дальнейшего вынужденного ремонта", — пояснил министр.

Напомним, что поезд курсировал в пилотном режиме в августе–сентябре 2020 г. и оказался очень востребованным у пассажиров — заполняемость "Стрижа" составляла порядка 85%.