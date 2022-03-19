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Общество

В Самарской области синоптики прогнозируют ночные морозы до -20ºС

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие сутки погоду будет определять гребень скандинавского антициклона. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы останется еще достаточно низкой, в отдельных районах до -20º, а днем за счет большого суточного хода уже будет стремиться преодолеть 0º. В дальнейшем влияние гребня антициклона ослабеет. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, постепенное повышение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

В субботу, 19 марта, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 2...7 м/с. Температура воздуха 2...-3 °C. Местами гололедица.

В воскресенье, 20 марта, ночью без осадков. Ветер северо-западный, 3...8 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C. Местами до -18°. Местами гололедица. Днем без осадков, ветер западный, 6...11 м/с. Температура воздуха -3...2 °C.

В понедельник, 21 марта, ночью местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем небольшой снег. Ветер северо-западный, 7...12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2...3 °C.

Во вторник, 22 марта, ночью без осадков, ветер северо-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер Западный, 5...10 м/с. Температура воздуха -1...4 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

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9 и 11классы не белеют?

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Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

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