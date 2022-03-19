В Самарской области синоптики прогнозируют ночные морозы до -20ºС

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В ближайшие сутки погоду будет определять гребень скандинавского антициклона. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в ночные часы останется еще достаточно низкой, в отдельных районах до -20º, а днем за счет большого суточного хода уже будет стремиться преодолеть 0º. В дальнейшем влияние гребня антициклона ослабеет. Ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, постепенное повышение температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.