В Приволжском районе бывший егерь хранил под кроватью порох

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что 56-летний местный житель незаконно хранит в своем доме взрывчатое вещество — порох.
Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища. В комнате под кроватью оперативники обнаружили и изъяли две металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета и одну — с сыпучим веществом черного цвета. Все изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что вещество серо-зеленого цвета является бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления, а вещество черного цвета является дымным порохом промышленного изготовления, используется в военном деле, народном хозяйстве, а также для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общий вес изъятого — 947 граммов.
По данным правоохранителей, задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что ранее работал егерем и применял порох для снаряжения патронов охотничьего ружья. После увольнения с бывшего места работы, оставшийся порох незаконно хранил у себя в доме. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение