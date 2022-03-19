В Приволжском районе бывший егерь хранил под кроватью порох

Сотрудникам ОМВД России по Приволжскому району поступила оперативная информация о том, что 56-летний местный житель незаконно хранит в своем доме взрывчатое вещество — порох.

Полицейские в присутствии понятых провели осмотр жилища. В комнате под кроватью оперативники обнаружили и изъяли две металлические банки с сыпучим веществом серо-зеленого цвета и одну — с сыпучим веществом черного цвета. Все изъятое было направлено на экспертизу, которая установила, что вещество серо-зеленого цвета является бездымным пироксилиновым порохом промышленного изготовления, а вещество черного цвета является дымным порохом промышленного изготовления, используется в военном деле, народном хозяйстве, а также для снаряжения патронов охотничьих ружей. Общий вес изъятого — 947 граммов.

По данным правоохранителей, задержанный к уголовной ответственности не привлекался. Мужчина в ходе опроса пояснил полицейским, что ранее работал егерем и применял порох для снаряжения патронов охотничьего ружья. После увольнения с бывшего места работы, оставшийся порох незаконно хранил у себя в доме. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222.1 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".