Умер экс-прокурор Самары Виктор Казберов

В субботу, 19 марта, Виктор Казберов скончался в самарской МСЧ-4 от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, пишет "Самарское обозрение".

Похороны бывшего прокурора состоятся в понедельник, 21 марта.

Казберов руководил прокуратурой города в начале 2000-х и прославился рядом громких уголовных дел. Именно он в декабре 2005 г. выступил с сенсационным заявлением о том, что в отношении губернатора Титова и некоторых членов обладмиинистрации возбуждены уголовные дела.

С санкции Казберова был наложен арест на имущество ОАО "Волготанкер" на сумму 1,3 млрд рублей.