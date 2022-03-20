Самарец стал фигурантом уголовного дела за обман девушки

В полицию обратилась жительница Самары, которая рассказала, что ее обманул мужчина с сайта знакомств: она рассказала собеседнику, что планирует купить зимние шины для автомобиля. Знакомый предложил помощь и пообещал найти шины намного дешевле, чем в торговых точках.

Женщина передала 17 тыс. руб. на покупку. Мужчина купил резину за 12 тыс. руб., а 5 тыс. оставил себе, не сказав об этой своей знакомой.

Когда женщина приехала в шиномонтажную мастерскую, специалисты пояснили, что шины являются поддержанными. 23-летний самарец не стал отрицать свою вину. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Самарец в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Сейчас он находится под домашним арестом.