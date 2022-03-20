Самарец стал фигурантом уголовного дела за обман девушки

В полицию обратилась жительница Самары, которая рассказала, что ее обманул мужчина с сайта знакомств: она рассказала собеседнику, что планирует купить зимние шины для автомобиля. Знакомый предложил помощь и пообещал найти шины намного дешевле, чем в торговых точках.
Женщина передала 17 тыс. руб. на покупку. Мужчина купил резину за 12 тыс. руб., а 5 тыс. оставил себе, не сказав об этой своей знакомой.
Когда женщина приехала в шиномонтажную мастерскую, специалисты пояснили, что шины являются поддержанными. 23-летний самарец не стал отрицать свою вину. В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Самарец в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Сейчас он находится под домашним арестом.
Последние комментарии
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение