В Самарской области объявлено штормовое предупреждение из-за ветра

В понедельник, 21 марта, в Самарской области местами ожидается усиление северо-западного ветра. Порывы до 15-18 м/с.

Региональная Госавтоинспекция в условиях неблагоприятной погоды настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными.

Водителям следует выбирать скорость движения с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге. Сохранять дистанцию и боковой интервал при движении. Отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов. Быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам необходимо быть осторожными при пересечении проезжей части, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.