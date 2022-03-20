На АЗС в Самаре загорелся автомобиль

В субботу, 19 марта, на одной из АЗС у ТЦ "Самолет" загорелся автомобиль.

Видео ЧП размещено в соцсетях. На нем видно, что автомобиль воспламенился во время подачи бензина.

Владелец машины не растерялся и смог потушить огонь с помощью огнетушителя сам.

В комментариях пользователи предполагают, что причиной возгорания мог стать статический разряд. "Повод для внеплановых проверок всех АЗС! Не выполнены требования ГОСТ Р 12.3.047-2012", — пишет комментатор.