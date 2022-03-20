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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Сочи" - 3:2

СОЧИ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 20
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В 22-ом туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на стадионе "Фишт" встречались с "Сочи".

Первый гол самарцы забили на последней минуте первого тайма. Отличную передачу с фланга Антона Зиньковского замкнул Максим Глушенков, в касание отправив мяч в ворота Сослана Джанаева — 0:1. На 63 минуте встречи за второе предупреждение в матче был удален Сергей Терехов. На 78 минуте за фол Родриго на Антоне Зиньковском был назначен пенальти, который уверенно реализовал Юрий Горшков — 0:2.

На 80 минуте вышедший на замену Георгий Мелкадзе сократил разрыв в счете — 1:2. Через четыре минуты хозяева поля сравняли счет. Навес Ивелина Попова в касание замкнул Артем Макарчук — 2:2. На последней минуте матча Антон Зиньковский красивым ударом из-за штрафной отправил мяч в стеку ворот "Сочи" и установил окончательный победный счет в матче — 2:3.

В следующем туре Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Уфу". Игра состоится в субботу, 2 апреля, в 15:00.

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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