В Новокуйбышевске простились танкистом, погибшим на Украине

В воскресенье, 20 марта, в Новокуйбышевске простились с командиром танка Никитой Кирилиным, сообщает администрация города.
Военнослужащий героически погиб, выполняя поставленные боевые задачи в ходе специальной операции на Украине. Он посмертно награжден Орденом Мужества.
"Поклониться памяти героя-земляка пришли ветераны и участники боевых действий, соседи, друзья, представители общественных организаций "Боевое братство", "Офицеры запаса", глава города Сергей Марков, заместитель военного комиссара Самарской области Сергей Чумаков, председатель городской думы Юрий Ферапонтов", - отметили в мэрии.
Никиту Кирилина похоронили на кладбище "Лесное" со всеми воинскими почестями.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!