25 марта состоится Всероссийский единый день бесплатной юридической помощи

В пятницу, 25 марта, Уполномоченный по правам человека в Самарской области в рамках проводимого Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России" Всероссийского единого дня оказания бесплатной юридической помощи организует в приемной граждан по адресу ул. Маяковского, д. 20.

В мероприятии примут участие сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, член Общественного совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокат А. В. Свирякин, член Консультативного (экспертного) совета по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном по правам человека в Самарской области, адвокат А. С. Лапузин.

Прием граждан будет проводиться по телефону 8 (846) 337-29-03 и очно.