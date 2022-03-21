Директора проектно-конструкторского бюро из Самары подозревают в невыплате зарплаты

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении директора архитектурного проектно-конструкторского бюро из-за невыплаты зарплаты.

По версии следствия, директор фирмы не платил сотруднику с июля 2020 г. по март 2021 года. Долг составил более 218 тыс. рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.