В Самарской области станет проще оформить гаражную амнистию

В Самарской области расширят список документов, которыми можно подтвердить право на оформление гаража по гаражной амнистии.
На заседании комитета Самарской губдумы с участием представителей Росреестра и областного минимущества приняли решение рекомендовать поправки в областной закон "О земле".
Председатель комитета Николай Сомов представил результаты анализа практики отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков по гаражной амнистии. Юристы дали оценку документам, имеющимся у заявителей, которые можно рассмотреть в качестве основания для выделения земли гражданам на льготных условиях. В связи с этим Самарская губернская дума разработала законопроект, который расширит список документов, позволяющих оформить землю и расположенный на ней гараж.
"В дополнение к федеральному списку документов появится региональный. В него в частности войдут следующие: ордер на занятие земельного участка, архивная выписка решения общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража или земельного участка под строительство гаража и разрешение на получение технических условий для присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 30 декабря 2004 года", — рассказал замначальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин, который курирует тему гаражной амнистии в рамках работы Центра компетенций.
Он также сообщил, что Управление Росреестра как центр компетенций анализирует обращения граждан по вопросам регистрации недвижимости в порядке гаражной амнистии и проводит консультации для муниципалитетов, МФЦ, кадастровых инженеров и граждан, чтобы в Самарской области все желающие смогли оформить недвижимость в упрощенном порядке.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!