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Общество

В Самарской области станет проще оформить гаражную амнистию

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области расширят список документов, которыми можно подтвердить право на оформление гаража по гаражной амнистии.

На заседании комитета Самарской губдумы с участием представителей Росреестра и областного минимущества приняли решение рекомендовать поправки в областной закон "О земле".

Председатель комитета Николай Сомов представил результаты анализа практики отказов органов местного самоуправления в предоставлении земельных участков по гаражной амнистии. Юристы дали оценку документам, имеющимся у заявителей, которые можно рассмотреть в качестве основания для выделения земли гражданам на льготных условиях. В связи с этим Самарская губернская дума разработала законопроект, который расширит список документов, позволяющих оформить землю и расположенный на ней гараж.

"В дополнение к федеральному списку документов появится региональный. В него в частности войдут следующие: ордер на занятие земельного участка, архивная выписка решения общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража или земельного участка под строительство гаража и разрешение на получение технических условий для присоединения гаража к линиям электроснабжения, выданное до 30 декабря 2004 года", — рассказал замначальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Минин, который курирует тему гаражной амнистии в рамках работы Центра компетенций.

Он также сообщил, что Управление Росреестра как центр компетенций анализирует обращения граждан по вопросам регистрации недвижимости в порядке гаражной амнистии и проводит консультации для муниципалитетов, МФЦ, кадастровых инженеров и граждан, чтобы в Самарской области все желающие смогли оформить недвижимость в упрощенном порядке.

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