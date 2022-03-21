Стартовал первый этап форума "Сильные идеи для нового времени-2022"

Во вторник, 22 марта, в 12.00 в ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная сбору идей ко второму форуму "Сильные идеи для нового времени", который пройдет летом 2022 года.

О подготовке и этапах проведения форума, его основных направлениях, уникальности формата, а также опыте и успешно реализованных проектах первого форума расскажут помощник президента РФ, председатель организационного комитета Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Все желающие жители региона могут разместить свою идею на крауд-платформе idea.asi.ru и получить оценку от лучших экспертов страны, прокачать свой проект и получить комплексную поддержку в реализации. Идею можно разместить на платформе до 1 апреля 2022 года включительно.

Организаторами форума "Сильные идеи для нового времени" выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Цель форума — выбрать и реализовать 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей развития до 2030 года.

Представители СМИ могут принять участие дистанционно, заполнив форму аккредитации.

Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в группе пресс-центра ТАСС в ВКонтакте.