В Самаре по ул. Демократическая от ул. Ташкентской до Волжского шоссе ограничена скорость движения

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Госавтоинспекция Самарской области информирует автомобилистов об ограничении скоростного режима — 50 км/ч, на участке автодороги по ул. Демократическая от ул. Ташкентской до Волжского шоссе.