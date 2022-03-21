Театр наций и Театр на Таганке представят свои спектакли на фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске

Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост № 9" пройдет в Новокуйбышевске с 13 по 22 мая. В 2022 г. эпиграфом к фестивалю стала фраза "Теперь в париках и гриме", что отдает дань работе художников гримеров, постижеров и художников масок.
13 мая фестиваль откроется образовательной программой. Семинары и мастер-классы по гриму для театров Самарской области проведут педагоги ГИТИСа и Московского театрально-художественного колледжа.
Откроет "ПоМост" "Ходжа Насреддин" (12+) Московского Театра Наций, который представят 14 мая. Это первая театральная постановка кинорежиссера и сценариста с Тимура Бекмамбетова. Зрители увидят кукол, говорящих голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Спектакль создан в эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине "Насреддин в Бухаре" 1943 года. На сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец Тимура.
15 мая зрителям представят спектакль "Птифуры. Бабушки" (12+) петербургского театра "Кукфо" в постановке Анны Викторовой. Спектакль состоит из скетчей про старичков и старушек, которые веселятся и грустят. В литературной основе спектакля — "лимерики", короткие шутливые стишки родом из Англии.
16 мая зрители увидят спектакль "Девушка с фарфоровыми глазами" (16+) екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" в постановке Татьяны Багановой. В основе спектакля философская транскрипция текста Гофмана "Песочный человек".
17 мая на сцене кукольный спектакль "Дуня, клоун и щенок" (6+) от театра "Музей детства "Первый ряд" из Нового Уренгоя. Добрую и трогательную историю про Дуню, щенка и клоуна рассказывают два актера Елена и Михаил Новиковы. Рассказ увлекает зрителей уютной и праздничной театральностью.
18 мая можно будет увидеть театр "Открытое Пространство" из Санкт-Петербурга со спектаклем "Деревня канатоходцев" (12+) в постановке Яны Туминой. В основе оригинального сюжета — древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами спектакля.
19 мая Большой театр кукол из Санкт-Петербурга представит спектакль "Лев и птичка" (6+). Постановка Владислава Тутака воспроизводит новый сценический мир на основе книжки-картинки канадской писательницы Марианны Дюбюк. С помощью кукол-петрушек создается гротескный стиль балаганного представления. Сквозь яркие проявления эмоций и юмор звучат теплота и нежность, подхваченные музыкой, которую написал для спектакля композитор Джун-Хюнг Чой.
20 мая фестиваль приглашает на спектакль "Королевство кривых" (12+) Альметьевского татарского драматического театра из Татарстана. Режиссер Антон Федоров поставил сказку о непримиримости и отчаянной борьбе простого человека с силами неискоренимого зла. Спектакль во многом повторяет сюжет "Королевства кривых зеркал".
Закроет фестиваль 22 мая спектакль "Lё Тартюф. Комедия" (18+) Театра на Таганке из Москвы в постановке Юрия Муравицкого по пьесе Ж. Б. Мольера. В постановке задействовано новое поколение труппы театра, вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ.
Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" проходит в Новокуйбышевске с 2001 года.
Инициаторами проведения фестиваля стали режиссер театра-студии "Грань" Эльвира Дульщикова (художественный руководитель с 2001 по 2011 г.) и актер театра-студии "Грань", продюсер Дмитрий Софьин. С 2011 г. художественным руководителем фестиваля является Денис Бокурадзе. В 2019 г. отправной точкой "ПоМоста" стали театральные профессии, а участниками не только провинциальные, но и столичные театры.
Фестиваль был задуман как большой театральный праздник, расширяющий горизонты и возможности духовной жизни горожан, знакомящий их с лучшими работами режиссеров, актеров, хореографов, танцоров, художников и музыкантов российской провинции.
Учредителями и организаторами фестиваля являются: правительство Самарской области, администрация Новокуйбышевска, Общественная организация "Новокуйбышевское городское театральное общество", МБУК "Театрально-концертный комплекс "Дворец культуры" и Театр-студия "Грань".
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить