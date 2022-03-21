Театр наций и Театр на Таганке представят свои спектакли на фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске

Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост № 9" пройдет в Новокуйбышевске с 13 по 22 мая. В 2022 г. эпиграфом к фестивалю стала фраза "Теперь в париках и гриме", что отдает дань работе художников гримеров, постижеров и художников масок.

13 мая фестиваль откроется образовательной программой. Семинары и мастер-классы по гриму для театров Самарской области проведут педагоги ГИТИСа и Московского театрально-художественного колледжа.

Откроет "ПоМост" "Ходжа Насреддин" (12+) Московского Театра Наций, который представят 14 мая. Это первая театральная постановка кинорежиссера и сценариста с Тимура Бекмамбетова. Зрители увидят кукол, говорящих голосами Евгения Миронова, Константина Хабенского, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Чулпан Хаматовой, Елизаветы Боярской и Инги Оболдиной. Спектакль создан в эстетике старого черно-белого кино, отсылающей к советской картине "Насреддин в Бухаре" 1943 года. На сцене появятся улочки средневекового азиатского города, пестрый восточный базар и дворец Тимура.

15 мая зрителям представят спектакль "Птифуры. Бабушки" (12+) петербургского театра "Кукфо" в постановке Анны Викторовой. Спектакль состоит из скетчей про старичков и старушек, которые веселятся и грустят. В литературной основе спектакля — "лимерики", короткие шутливые стишки родом из Англии.

16 мая зрители увидят спектакль "Девушка с фарфоровыми глазами" (16+) екатеринбургского театра "Провинциальные танцы" в постановке Татьяны Багановой. В основе спектакля философская транскрипция текста Гофмана "Песочный человек".

17 мая на сцене кукольный спектакль "Дуня, клоун и щенок" (6+) от театра "Музей детства "Первый ряд" из Нового Уренгоя. Добрую и трогательную историю про Дуню, щенка и клоуна рассказывают два актера Елена и Михаил Новиковы. Рассказ увлекает зрителей уютной и праздничной театральностью.

18 мая можно будет увидеть театр "Открытое Пространство" из Санкт-Петербурга со спектаклем "Деревня канатоходцев" (12+) в постановке Яны Туминой. В основе оригинального сюжета — древние предания народов Дагестана, художественно переосмысленные авторами спектакля.

19 мая Большой театр кукол из Санкт-Петербурга представит спектакль "Лев и птичка" (6+). Постановка Владислава Тутака воспроизводит новый сценический мир на основе книжки-картинки канадской писательницы Марианны Дюбюк. С помощью кукол-петрушек создается гротескный стиль балаганного представления. Сквозь яркие проявления эмоций и юмор звучат теплота и нежность, подхваченные музыкой, которую написал для спектакля композитор Джун-Хюнг Чой.

20 мая фестиваль приглашает на спектакль "Королевство кривых" (12+) Альметьевского татарского драматического театра из Татарстана. Режиссер Антон Федоров поставил сказку о непримиримости и отчаянной борьбе простого человека с силами неискоренимого зла. Спектакль во многом повторяет сюжет "Королевства кривых зеркал".

Закроет фестиваль 22 мая спектакль "Lё Тартюф. Комедия" (18+) Театра на Таганке из Москвы в постановке Юрия Муравицкого по пьесе Ж. Б. Мольера. В постановке задействовано новое поколение труппы театра, вобравшее в себя мастерство и традиции разных актерских школ.

Всероссийский театральный фестиваль "ПоМост" проходит в Новокуйбышевске с 2001 года.

Инициаторами проведения фестиваля стали режиссер театра-студии "Грань" Эльвира Дульщикова (художественный руководитель с 2001 по 2011 г.) и актер театра-студии "Грань", продюсер Дмитрий Софьин. С 2011 г. художественным руководителем фестиваля является Денис Бокурадзе. В 2019 г. отправной точкой "ПоМоста" стали театральные профессии, а участниками не только провинциальные, но и столичные театры.

Фестиваль был задуман как большой театральный праздник, расширяющий горизонты и возможности духовной жизни горожан, знакомящий их с лучшими работами режиссеров, актеров, хореографов, танцоров, художников и музыкантов российской провинции.

Учредителями и организаторами фестиваля являются: правительство Самарской области, администрация Новокуйбышевска, Общественная организация "Новокуйбышевское городское театральное общество", МБУК "Театрально-концертный комплекс "Дворец культуры" и Театр-студия "Грань".