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Преступления Происшествия

В Сызрани у жителя Казани изъяли фальшивые паспорта и миграционные карты

СЫЗРАНЬ. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники ППС Сызранского ЛО МВД России на транспорте в поезде Москва — Оренбург задержали 28-летнего жителя Казани, который купил билет по поддельному паспорту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По версии правоохранителей, в январе 2022 г. в Москве мужчина приобрел через интернет свыше 20 миграционных карт с талонами-уведомлениями о пребывании на территории РФ и столько же паспортов на вымышленные имена граждан сопредельной республики. Также в вещах мужчины нашли 60 сим-карт.

"По версии полиции, мужчина направлялся в Самару, где планировал использовать поддельные документы в отделениях банков для получения дебетовых карт", — отметили в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Оборот поддельных документов"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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