В Сызрани у жителя Казани изъяли фальшивые паспорта и миграционные карты

Сотрудники ППС Сызранского ЛО МВД России на транспорте в поезде Москва — Оренбург задержали 28-летнего жителя Казани, который купил билет по поддельному паспорту. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

По версии правоохранителей, в январе 2022 г. в Москве мужчина приобрел через интернет свыше 20 миграционных карт с талонами-уведомлениями о пребывании на территории РФ и столько же паспортов на вымышленные имена граждан сопредельной республики. Также в вещах мужчины нашли 60 сим-карт.

"По версии полиции, мужчина направлялся в Самару, где планировал использовать поддельные документы в отделениях банков для получения дебетовых карт", — отметили в транспортной полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Оборот поддельных документов"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.