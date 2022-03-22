Запас прочности "Коммунресурса" позволит справиться с временными трудностями

Директор управляющей компании "Коммунресурс" Леонид Пугачев дал интервью порталу "Волга Ньюс". Оно приурочено к профессиональному празднику работников коммунальной службы, который отмечается 20 марта, посвящено итогам минувшей зимы и подготовке к новому отопительному сезону.

- Как давно создана ваша компания и какое количество горожан она обслуживает?

- УК "Коммунресурс" работает более трех лет. Мы обслуживаем почти половину жилого фонда Кировского района, один дом в Ленинском районе, шесть — в Красноглинском. Если учесть, что у нас в управлении порядка 300 домов, а это около 100 тысяч жителей, то можно сказать, что мы одна из крупных компаний.

Жилой фонд, что называется, "в годах" — в основном дома 70-х годов постройки. Есть старше, есть моложе, но в основном дома, послужившие 30-45 лет без капитального ремонта.

- Эта зима выдалась на редкость снежной. Удалось ли УК справиться со снегом во дворах, наледью и сосульками, и что для этого потребовалось?

- В основном нам приходится иметь дело с плоскими крышами — это 5-, 9- и 12-этажные дома с мягкой кровлей, которая не подлежит очистке в зимний период. И есть один трехэтажный дом на ул. Олимпийской со скатной крышей. Для ее очистки приходилось привлекать машину с автогидроподъемником.

В этом году снега выпало почти в два раза больше нормы. Добавили сложностей "температурные качели" — переход через ноль, когда образуется наледь. Однако нам не привыкать к таким условиям. И на совещании у губернатора по итогам календарной зимы Кировский район был отмечен, как единственный, получивший оценку "хорошо" за содержание придомовых территорий и очистку кровель в зимний период. У остальных оценки "удовлетворительно", а у некоторых даже "неуд".

Учитывая, что мы обслуживаем половину жилого фонда Кировского района, и что во всех трех наших районах компания была отмечена в числе лучших по содержанию придомовых территорий в зимний период, со своими задачами мы справились успешно.

- У вас свой парк техники?

- Знаете, наличие собственного парка еще не гарантирует эффективную работу компании. Сами посудите — снегоуборочная техника фактически нужна 4-5 месяцев в году, все остальное время ее нужно содержать, платить зарплату водителям и механикам. Поэтому мы задействуем 3-4 единицы своих машин и заключаем долговременные договоры подряда с несколькими специализированными организациями, предоставляющими как технику, так и услуги по уборке снега.

В случае обильного снегопада мы можем одновременно вывести на улицы более 20 единиц в дополнение к своим машинам. В этом году справлялись 15-16 единиц.

- Зима заканчивается. Впереди подготовка к новому отопительному сезону…

- Да, подготовка к следующей зиме в этом году будет проходить в сложных условиях. Резкое подорожание, а то и дефицит материалов для ремонта и обслуживания наружных конструкции, замены труб и стояков ГВС/ХВС, теплоузлов — настоящее испытание УК на прочность, которое создаст сложности для небольших компаний. А мы уже проживали подобную ситуацию два года назад из-за коронавируса. Тогда и наработали определенный опыт и запас прочности. Сейчас у нас есть финансовые резервы и материальные ресурсы, которые, я думаю, помогут нам справиться с ситуацией.

- Сложности в экономике могут привести к потере жильцами доходов. Как вы оцениваете вероятность роста неплатежей в связи с этим и что будете делать?

- Мы постоянно ведем работу с неплатежами. Да, вероятность возникновения подобной ситуации существует. И в ситуации, когда цены растут большими темпами, обеспечивать высокое качество обслуживания домов при низкой собираемости платежей за коммунальные услуги, будет непросто.

Помимо текущего ремонта, который мы в случае ограниченных бюджетов можем минимизировать, у нас есть содержание общедомового имущества, которое включает лифты, внутридомовое газовое оборудование, общедомовые нужды по электро- и водоснабжению. И независимо от сбора платежей мы обязаны оплатить эти услуги поставщикам. Если неплатежи начнут расти, мы усилим работу в этом направлении.

Людям, попавшим в сложную финансовую ситуацию, мы идем навстречу. Во-первых, подсказываем, какие льготы на оплату коммунальных услуг они могут получить, потеряв работу. Во-вторых, заключаем соглашения о погашении задолженности, которые определяют график оплаты. И самое важное — мы всерьез рассчитываем на понимание жильцов.

- Как вы считаете, на что надо обратить внимание жильцам при выборе компании?

- Основные проблемы в ЖКХ, к великому сожалению, создают недобросовестные участники рынка — компании-однодневки, которые не рассчитали свои силы. При выборе компании я бы посоветовал жильцам обращать внимание на отзывы реальных людей о ее работе. Не стоит безоговорочно доверять тому, что компания пишет сама о себе в Сети. Надо обратить внимание и на наличие парка техники, количество персонала, обслуживаемых домов. Все это важные показатели, соотношение которых напрямую влияет на результат работы. Но первое — это отзывы жильцов. Если люди довольны работой УК, значит ей можно доверять.

- Насколько открыта для общения с жильцами ваша компания и помогает ли это вашей работе?

- У нас каждый жилец может обратиться в УК со своими проблемами. Мы проводим видеоконференции с активом домов. Сейчас намечаем восстановить личный прием граждан, который был приостановлен из-за пандемии. У нас есть свой сайт, где можно оставить обращение, ведем группу ВКонтакте. Мы всегда на связи, и помогает оперативно решать возникающие задачи.

О нашей тесной связи с жильцами говорит и тот факт, что УК "Коммунресурс" удостоена диплома масштабной экологической премии "Комсомольской правды" #Экоравновесие "За активное участие в озеленении города Самары". Мы поддерживаем инициативу жильцов домов, которые высаживают во дворах цветы, деревья и кустарники. Помогаем инвентарем, семенами, советами.