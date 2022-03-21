Самарское ЖКХ: от питьевой воды до онлайн-платформы

20 марта в России отмечали День работников ЖКХ — профессиональный праздник сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания. Мы решили сосредоточиться на самых острых темах — питьевой воды и отопления, кадров, контроля и связи.

Чистая вода

В Самарской области на протяжении нескольких лет ведутся работы по ремонту, модернизации и строительству сетей водоснабжения и водоотведения. В частности, "Российские коммунальные системы" (РКС), которые в нашем регионе представлены компаниями "РКС-Самара" и "РКС-Тольятти", решают эти задачи на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Как прокомментировала начальник по связям с общественностью "РКС-Самара" Мария Алмазова, благодаря этому появилась возможность реализовывать крупные проекты.

В системе водопроводно-канализационного хозяйства Самары развернуто глобальное строительство. Инвестпрограмма в рамках ГЧП, рассчитанная до 2023 года, оценивается в пять миллиардов рублей. Так, затраты на модернизацию сетей в 2020-м и 2021-м составили 1,2 млрд руб. и 1,5 млрд руб. соотвественно. В этом году запланированы вложения на сумму 1,192 млрд рублей. Строительство двух водоводов диаметром 600 мм от НФС-2 до поселка Управленческий и сооружений на них, которые введут в эксплуатацию в 2023-м — один из масштабных проектов. Сейчас продолжается прокладка труб и строительство насосной станции третьего подъема.

Также в 2022 году будет построен новый водовод в Зубчаниновке (по ул. Арзамасской, Смышляевскому шоссе, ул. Бортмехаников и ул. Чекистов). Он позволит значительно улучшить водоснабжение этой части Кировского района Самары.

Продолжается реконструкция комплекса биологической доочистки стоков на городских очистных канализационных сооружениях. Кроме собственных средств, компания по федеральной программе "Оздоровление Волги" планирует освоить 1,184 млрд руб. дополнительно. Кроме того, в ближайшее время будет принято решение о реализации проекта строительства водовода в Куйбышевском районе, который должен решить все вопросы поставки питьевой воды.

В Тольятти для улучшения водоснабжения и водоотведения в 2021 году компания реализовывала инвестпрограммы на сумму 66 млн руб. в Центральном и Комсомольском районах. Была проведена модернизация насосных станций водозаборов "Соцгородской" и "Федоровский", а также реконструкция шести канализационных насосных станций. Также были подключены к централизованным системам водоснабжения и водоотведения 21 и 18 объектов соответственно. В их числе спортшкола, офис врача общей практики, многоквартирные жилые дома.

"Сотрудники наших предприятий делают все возможное, чтобы, несмотря на сложный для России период, выполнить взятые обязательства в полном объеме. Жители могут не сомневаться, что вода в дома будет подаваться надлежащего качества, а стоки очищаться без нарушений технологических процессов. Как будут реализовывать планы по реконструкции и развитию, во многом зависит от самих жителей: полная и своевременная оплата услуг — это гарантия развития системы водоснабжения и водоотведения города", — прокомментировали в РКС.

Чтобы было тепло

Модернизация единой теплоснабжающей организации ПАО "Т Плюс" продолжается. Она увеличивает инвестиции на обновление теплосетевой инфраструктуры, где ранее возникали сложности в эксплуатации и случались порывы. Так, в 2021 году в Самаре производилась замена свыше 65 км трасс на 42 участках, а в Новокуйбышевске — более 6 км коммуникаций на 12 участках теплотрасс. Это стало возможным благодаря переходу этих городов на новую модель ценообразования по методу "альтернативной котельной".

Кстати, Самара стала первым городом-миллионником, перешедшим в 2021 году в ценовую зону теплоснабжения. В результате были привлечены дополнительные средства, и инвестиции в перекладку сетей составили порядка 2,9 млрд руб. Отметим, что произведенные в 2020 году в региональной столице работы на участках протяженностью в 32 км, считались годовым рекордом. Уже через год эта планка была увеличена вдвое.

Следом за Самарой по распоряжению Правительства РФ от 28 августа прошлого года Тольятти также отнесли к ценовой зоне теплоснабжения и дали старт переходу от госрегулирования тарифов к установлению предельного уровня цены на теплоэнергию для потребителя.

До 2040 года "Т Плюс" планирует вложить в систему теплоснабжения Автограда более 23 млрд рублей, что в три раза больше, чем при государственном регулировании тарифов. Будет проведена модернизация теплового комплекса города, где уже более 50% его составляющих требуют срочной замены.

Ресурсоснабжающая организация уже приступила к выполнению работ по актуализации схемы теплоснабжения Тольятти на период до 2038 года. Окончательный переход города в ценовую зону произойдет 1 июля 2022 года. До этого момента расценки на теплоэнергию не превысят ранее установленных тарифов: в Центральном и Комсомольском районах 1 542 руб./Гкал и в Автозаводском 1658,4 руб./Гкал.

Отрасль нуждается в кадрах

Отопительный сезон 2021-2022 в Самарской области официально стартовал раньше обычного — 16 сентября. 100%-ная готовность к нему в регионе была зафиксирована к концу первой декады сентября 2021 года. К тому моменту большая часть объектов подверглась проверке Ростехнадзора. Ведомство отчитывалось о выявлении порядка 1570 нарушений, которые на тот моменты уже были устранены.

И тем не менее в адрес действующей общественной организации "ЖКХ-контроль" ежемесячно поступали обращения от жителей на несвоевременную подачу тепла.

"В основном проблемы были связаны с работой управляющих компаний. Дело в том, что сначала запускают тепломагистрали, затем кварталы, а потом уже каждый дом. Если тепловики пустили тепло по магистральным и внутриквартальным сетям, а в домах холодно, значит недоработали управляющие компании. Почему? Не хватает грамотных специалистов, которые умели бы отрегулировать внутридомовую систему. К сожалению, у нас практически не осталось учреждений, которые их бы готовили. Это повод задуматься о том, что делать дальше", — прокомментировал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских.

Под контролем

Работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций в Самарской области контролирует Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). По информации главы ГЖИ Виктории Катковой, в 2021 году в ее ведомство поступило и отработано 41 306 обращений граждан и юрлиц со всего региона, в т. ч. 773 посредством платформы обратной связи (ПОС) "Госуслуги. Решаем вместе". Наиболее частые вопросы касались начислений за тепло, твердые коммунальные отходы и капремонт, качества отопления и горячего водоснабжения, зимней уборки дворов, проведенного капремонта, невыполнения текущего ремонта, сложность перехода дома из одной УК в другую.

"Используя свои полномочия, мы можем привлечь независимых экспертов и представителей других ведомств, если это необходимо, а, выявив нарушения, составить акт и обязать УК устранить проблемы, — сообщает Виктория Каткова, — В противном случае возбуждаем дело об административном правонарушении, а следующий шаг — обращение в суд. В 2021 году проведено 9235 проверок, в ходе которых выявлено более 6800 нарушений. За отчетный период органам государственной власти и местного самоуправления, юрлицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам выдано 3823 предписания об устранении выявленных инспекцией нарушений. Объявлено 1995 предостережений юрлицам на принятие мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, из которых 54% — лицензиатам, 46% — иным юридическим лицам. В отношении фактов нарушений обязательных требований возбуждено 3368 дел об административных правонарушениях, при этом в отношении лицензиатов — 62%".

На связи

В 2021 году по поручению губернатора Самарской области создан региональный Центр "Мой дом" для поддержки и консультирования председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК. Более 400 семинаров-тренингов, обучающих правовым и экономическим основам отношений в вопросах ЖКХ, существенно подняли квалификацию общественников.

Обучающие онлайн-семинары для председателей советов домов и ЖСК региона проводит Общественная палата Самарской области. По информации Виктора Часовских, за пять лет состоялось уже более 100 вебинаров, в которых приняли участие представители фонда капремонта, регоператора по обращению с ТКО, ресурсоснабжающих организаций. Темы формируются на основании поступающих актуальных вопросов.

"Также второй год подряд мы активно занимаемся выпуском методических материалов в помощь собственникам и председателям советов домов, ТСЖ и ЖСК. Наша главная задача — научить жителей защищать права свои и своих соседей", — сообщил он.

По информации Часовских, сегодня жители могут участвовать в опросе с целью формирования рейтинга управляющих компаний. "Мы делаем анализ на основании оценки, которую дают граждане, представители общественных советов и организаций, и предоставляем обобщенную информацию в ГЖИ. На мой взгляд, рейтинг, в формировании которого участвуют собственники, более объективен. Эту нашу инициативу подхватили общественные палаты и в других регионах России", — подчеркнул эксперт.

Он сообщил, что в регионе растет число активных собственников. По его словам, Общественная палата периодически делает замеры, уточняя, какая часть людей готова заниматься вопросами ЖКХ: "Десять лет назад активных среди опрошенных было около 8-10%. К 2021 году их число возросло почти до 48%. То есть сознание людей меняется. Значит, наша работа дает свои плоды".

Кроме того, сегодня жители имеют возможность, не выходя из дома, взаимодействовать с работниками жилищно-коммунального хозяйства через онлайн-платформу "ГИС ЖКХ". Через нее можно вносить показания счетчиков, оплачивать счета за коммуналку, подавать заявления в надзорные органы. Также здесь есть функция проведения виртуальных собраний собственников многоквартирных домов (МКД) для онлайн-голосования. При этом, когда человек ставит свой голос с личного аккаунта, персональная подпись подтверждается автоматически, да и протоколы в данном случае подделать проблематично.

"ГИС ЖКХ" также служит подспорьем для управляющих компаний. Она дает возможность через интернет отслеживать информацию о МКД. Чтобы использовать эту онлайн-платформу, в том числе через мобильное приложение, жителю необходимо создать личный кабинет. Через портал "Госуслуги" сделать это еще проще.