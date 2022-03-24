"УК №1 ЖКХ" в Тольятти наградила лучших сотрудников

День работников ЖКХ в "Управляющей компании №1 жилищно-коммунального хозяйства" в Тольятти отметили заранее. 18 марта руководство пригласило своих сотрудников в центральный офис компании, чтобы поздравить их с Днем работников ЖКХ и отметить профессионалов своего дела.
Конкурс "Лучший сотрудник ООО "УК №1 ЖКХ" проводится компанией ежегодно. Вот и в этом году в канун профессионального праздника многие сотрудники были отмечены за свое мастерство.
Солидная стопка почетных грамот, дипломов и благодарственных писем от администрации города, Самарской губернской думы и от руководства самой компании водружалась на столе в ожидании вручения виновникам торжества.
"Вы ежедневно и добросовестно выполняете очень важную работу, которая нужна всем. Ведь именно от вас зависит уют и тепло в многоквартирных домах, порядок и чистота во дворах и на придомовых территориях, а также качество сервиса управляющей компании. Вы делаете свое дело грамотно и качественно", — сказал, вручая награды, генеральный директор ООО "УК №1 ЖКХ" Владимир Морозов.
Среди награжденных — инженеры, диспетчеры, специалисты бухгалтерии, производственно-технического отдела, представители управления жилищным фондом.
Депутат Самарской губернской думы Елена Сазонова, присутствовавшая на праздничной церемонии, передала сотрудникам ООО "УК №1 ЖКХ" благодарственные письма от председателя областного парламента Геннадия Котельникова, а также вручила благодарственные письма за своей подписью.
Атмосфера мероприятия была теплой и искренней, а настроение сотрудников приподнятым — ведь так приятно слышать уважительные слова в свой адрес и получать отличные оценки за труд.
Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства, советник генерального директора ООО "УК №1 ЖКХ" Владислав Арутюнян, поздравляя сотрудников компании с профессиональным праздником, подчеркнул: "Ваш ежедневный добросовестный труд, ответственность и мастерство способствуют созданию комфортных условий жизни горожан. Хочется пожелать, чтобы у жителей всегда находились добрые слова в ваш адрес и чтобы вы шли на работу с хорошим настроением. Благодарю вас за ответственное отношение к делу и преданность профессии".
Будни коммунальщиков редко бывают спокойными: непредвиденные ситуации, капризы погоды, рост неплатежей за потребленные услуги.
Большой проблемой для всех управляющих компаний стало, по мнению Владимира Морозова, участившееся банкротство физических лиц. В случае аннулирования долгов ресурсоснабжающие организации не снимают с физлиц требований по оплате за уже потребленные тепло, воду, электричество. И эти долги за оказанные услуги повисают на управляющих компаниях.
Еще одна насущная проблема настоящего времени — новоявленные управляющие компании, сулящие жильцам МКД ничем не обоснованный демпинг по строке "Содержание". Поработав некоторое время, такие компании исчезают без следа.
Деятельность же добросовестных управляющих компаний, несомненно, заслуживает поддержки и слов благодарности. "Профессионалам отрасли ЖКХ хочется пожелать всегда преодолевать все трудности и находить решения в самых сложных обстоятельствах. Пусть в ваш адрес звучат только самые добрые слова", — резюмировал Владимир Сергеевич.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается