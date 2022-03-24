"УК №1 ЖКХ" в Тольятти наградила лучших сотрудников

День работников ЖКХ в "Управляющей компании №1 жилищно-коммунального хозяйства" в Тольятти отметили заранее. 18 марта руководство пригласило своих сотрудников в центральный офис компании, чтобы поздравить их с Днем работников ЖКХ и отметить профессионалов своего дела.

Конкурс "Лучший сотрудник ООО "УК №1 ЖКХ" проводится компанией ежегодно. Вот и в этом году в канун профессионального праздника многие сотрудники были отмечены за свое мастерство.

Солидная стопка почетных грамот, дипломов и благодарственных писем от администрации города, Самарской губернской думы и от руководства самой компании водружалась на столе в ожидании вручения виновникам торжества.

"Вы ежедневно и добросовестно выполняете очень важную работу, которая нужна всем. Ведь именно от вас зависит уют и тепло в многоквартирных домах, порядок и чистота во дворах и на придомовых территориях, а также качество сервиса управляющей компании. Вы делаете свое дело грамотно и качественно", — сказал, вручая награды, генеральный директор ООО "УК №1 ЖКХ" Владимир Морозов.

Среди награжденных — инженеры, диспетчеры, специалисты бухгалтерии, производственно-технического отдела, представители управления жилищным фондом.

Депутат Самарской губернской думы Елена Сазонова, присутствовавшая на праздничной церемонии, передала сотрудникам ООО "УК №1 ЖКХ" благодарственные письма от председателя областного парламента Геннадия Котельникова, а также вручила благодарственные письма за своей подписью.

Атмосфера мероприятия была теплой и искренней, а настроение сотрудников приподнятым — ведь так приятно слышать уважительные слова в свой адрес и получать отличные оценки за труд.

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства, советник генерального директора ООО "УК №1 ЖКХ" Владислав Арутюнян, поздравляя сотрудников компании с профессиональным праздником, подчеркнул: "Ваш ежедневный добросовестный труд, ответственность и мастерство способствуют созданию комфортных условий жизни горожан. Хочется пожелать, чтобы у жителей всегда находились добрые слова в ваш адрес и чтобы вы шли на работу с хорошим настроением. Благодарю вас за ответственное отношение к делу и преданность профессии".

Будни коммунальщиков редко бывают спокойными: непредвиденные ситуации, капризы погоды, рост неплатежей за потребленные услуги.

Большой проблемой для всех управляющих компаний стало, по мнению Владимира Морозова, участившееся банкротство физических лиц. В случае аннулирования долгов ресурсоснабжающие организации не снимают с физлиц требований по оплате за уже потребленные тепло, воду, электричество. И эти долги за оказанные услуги повисают на управляющих компаниях.

Еще одна насущная проблема настоящего времени — новоявленные управляющие компании, сулящие жильцам МКД ничем не обоснованный демпинг по строке "Содержание". Поработав некоторое время, такие компании исчезают без следа.

Деятельность же добросовестных управляющих компаний, несомненно, заслуживает поддержки и слов благодарности. "Профессионалам отрасли ЖКХ хочется пожелать всегда преодолевать все трудности и находить решения в самых сложных обстоятельствах. Пусть в ваш адрес звучат только самые добрые слова", — резюмировал Владимир Сергеевич.