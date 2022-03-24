Григорий Хабибзянов: "Любой дом можно привести в порядок в течение 3-5 лет"

Жилищно-коммунальное хозяйство медленно, но верно движется по дороге реформ. Ремонтирует жилой фонд, устраняет неполадки в подаче воды и тепла, занимается благоустройством дворовых территорий. О том, как чувствует себя небольшая управляющая компания в связи со сложной экономической ситуацией, "Волга Ньюс" решил выяснить в "Диалог плюс".

Не успели коммунальщики пережить пандемию, которая отозвалась ростом неплатежей в связи со снижением доходности жильцов, потерявших работу, процентов на 5, как новое испытание: санкции. Теперь неплатежи колеблятся уже у отметки 20-25%. Санкции стали спусковым крючком и для роста цен на материалы для ремонта.

Как же, спрашиваю у руководителя управляющей компании ООО "Диалог плюс" Григория Хабибзянова, вы теперь будете содержать жилье? "Корректировать планы по ремонту не собираемся, — уверенно отвечает Григорий Григорьевич. — Будем искать альтернативу по более доступным ценам".

Выход всегда можно найти, если искать. На то он и рынок, чтобы выбрать оптимальное соотношение цена-качество, считает Хабибзянов. К слову сказать, в жилищно-коммунальное хозяйство он пришел 5 лет назад, когда понял, что надо брать дело в свои руки. Получил лицензию и начал работать, взяв в управление многоквартирный дом, в котором живет сам. Постепенно УК прирастала новыми домами. Потом появилась еще одна. Сегодня обе обслуживают уже 37 многоквартирных жилых домов.

Основные риски УК — неплатежи. И 5 лет назад, и теперь. Поэтому работа с должниками ведется системная. "Я всегда работал с людьми, находил с ними общий язык. В этом нам помогают старшие по подъезду и по дому. Раздаем им квитанции злостных неплательщиков, глядишь, через пару дней на счету появляются суммы от них. Когда напоминание делает уважаемый в доме человек, что-то в сознании людей меняется. Наверное, совесть просыпается что ли", — говорит руководитель.

Работа с общественниками тоже идет по плану. Раз в месяц собираются, чтобы обсудить проблемы, отчитываются о том, что сделали.

Многие виды ремонтных работ УК делает своими силами, что значительно экономит бюджет. А если есть необходимость приглашать специалистов, предпочтение отдается не крупным компаниям, а профессионалам, работающим по прямым договорам. Как правило, они приходят по рекомендациям, и проблем с качеством работ не бывает.

Времена, когда в ЖЭКе работали люди с неясным с утра взором, прошли. Ни одна УК сегодня не будет держать у себя таких "специалистов". Успех УК определяет скорость реагирования на запрос жильцов. Выпал снег — его надо убрать в тот же день. Кстати, "Диалог плюс" так и делает. В распоряжении компании пара погрузчиков, которая справлялась даже с обильными снегами минувшей зимы.

Дворники работают с обязательными фотоотчетами. Попробуй тут схалтурить! Да и зарплаты у них при хорошей загрузке вполне приличные. Григорий Хабибзянов с улыбкой вспоминает время, когда в одном из дворов домов, взятых в управление, впервые появился погрузчик. "А что вы и снег у нас чистить будете?", — спросил житель, глядя на машину, которую здесь явно видел впервые. Не прошло и полгода, как жильцы, привыкшие к новому уровню комфорта, "пальцы начали загибать", как в известном мультике про Вовку в Тридевятом царстве. Человек так устроен, что к хорошему привыкает быстро и повышает уровень требований.

Что касается "Диалог плюс", то такой поворот не стал неожиданным. Напротив, внутренняя готовность к диалогу, умение выслушать жильцов и аргументировать ответ без ненужной казуистики, дают ощутимые результаты. Говорят, чтобы узнать, как работает УК, недостаточно заглянуть в отчеты на сайте компании и рейтинги. Надо у людей спросить. Если довольны, то все в порядке.

Однако и тут не без исключений. "Жалоб и у нас хватает, — признается руководитель УК. — Одно дело, когда они по существу — и тогда мы устраняем проблему. И другое, когда людям кажется, что мы недорабатываем". Жильцы обычно приветствуют ремонт в подъездах. Кому же не хочется жить в чистом подъезде с цветами на окнах! И коммунальщики — "за". Только бюджет растянуть на все нужды невозможно. Поэтому, когда "Диалог плюс" заходит в дом, то начинает с выяснения основных проблем и расставления приоритетов. И получается, что сначала — ремонт подвала, потом — ремонт кровли, а уже затем ремонт подъезда. Бывали случаи, когда в качестве аргумента недовольному жильцу показывают работы, проведенные в подвале. Действует убедительно.

"Мы работаем со старым жилым фондом, в котором капремонт не делался десятилетиями. Но я считаю, что любой дом можно привести в порядок в течение 3-5 лет в зависимости от объекта", — говорит Григорий Хабибзянов. Конечно, было бы хорошо получить дополнительную помощь от Фонда содействия реформированию ЖКХ в этом вопросе, но пока таких предложений нет. О вот программа замены лифтов есть. И "Диалог плюс" в этом году планирует заменить в МКД 22 лифта.

Ирина Янина (ул. Осипенко, 144):

— Зима в этом году снега не пожалела, но мы больших неудобств не почувствовали — дворы убирались вовремя. Даже с козырьков снег счищали. Отдельное спасибо дворнику Умару — отлично работает!

И в подъездах у нас всегда чисто. "Диалог плюс" принял наши дома с проблемами канализационных стоков и весной прошлого года устранял эту проблему. Сделал ремонт сантехники в подвале, починил кровлю. И дом ушел в зиму подготовленным.

Мне нравится, что и с должниками началась работа. Старшие по подъездам обходят нерадивых плательщиков, мотивируют гасить задолженности. Ведь от этого зависит качество содержания домов.

"Диалог плюс" и озеленением двора занимается, что тоже хорошо.

Работы по содержанию домов будет много всегда, и мы надеемся, что она и дальше будет строиться на тесном контакте УК с активом.

Евгений Фокин, (ул. Осипенко, 142, старший по дому):

— Мы в управляющую компанию "Диалог плюс" перешли в 2019 году и не пожалели. Я в курсе всех дел как старший по дому и могу сказать, что когда что-то случается, слесарь появляется в течение 10-15 минут и оперативно устраняет проблему.

Подъезды убираются по графику — это видят все жильцы. Активные пенсионеры помогают в озеленении придомовой территории. УК на это выделяет средства, и мы ухаживаем за газоном около дома.

Хорошо и то, что старшие по домам знакомы друг с другом. Мы встречаемся в УК и оперативно решаем возникающие вопросы.