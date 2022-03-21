В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки

В Самаре 84-летней женщине поступил телефонный звонок. Неизвестная девушка представилась ее внучкой. Аферистка рассказала, что находится в больнице вместе с мамой, которая попала в аварию, и у нее тяжелые травмы.
Поскольку мама является виновницей ДТП, то для того, чтобы в отношении нее не возбуждали уголовное дело необходимо заплатить 800 тыс. рублей. Девушка сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги.
Пенсионерка поверила звонившей и через некоторое время передала необходимую сумму злоумышленнику. Забрав деньги, мужчина скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост