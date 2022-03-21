В Самаре возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении пенсионерки

В Самаре 84-летней женщине поступил телефонный звонок. Неизвестная девушка представилась ее внучкой. Аферистка рассказала, что находится в больнице вместе с мамой, которая попала в аварию, и у нее тяжелые травмы.

Поскольку мама является виновницей ДТП, то для того, чтобы в отношении нее не возбуждали уголовное дело необходимо заплатить 800 тыс. рублей. Девушка сообщила пенсионерке, что к ней приедет водитель, которому и надо отдать деньги.

Пенсионерка поверила звонившей и через некоторое время передала необходимую сумму злоумышленнику. Забрав деньги, мужчина скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



