Тольяттинец, пытаясь пригласить девушку на мальчишник, потерял более 60 тыс. рублей

В Тольятти несколько дней назад три 20-летних парня перед свадьбой одного из них организовали мероприятие, на которое решили, с помощью сети Интернет, пригласить девушку. На одном из сайтов ими была найдена девушка, соответствующая требованиям.

При звонке на опубликованный под фото номер телефона собеседница попросила молодых людей перечислить ей на необходимые расходы 6 тыс. рублей. Мужчины выполнили требование. После этого телефон девушки оказался отключен.

Молодые люди по телефону, обнаруженному на сайте, высказали претензии администратору интернет-площадки, получили извинения за срыв мероприятия и ссылку, нажав на которую они получат свои деньги и компенсацию.

Прежде чем заметить, что с банковского счета жениха списываются деньги, молодые люди несколько раз перешли по присланной ссылке. "Потеряв" 62 тыс. руб., мужчины поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

ГУ МВД по Самарской области напоминает: при использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг пользуйтесь только официальными приложениями.