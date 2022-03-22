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Преступления Происшествия

Тольяттинец, пытаясь пригласить девушку на мальчишник, потерял более 60 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти несколько дней назад три 20-летних парня перед свадьбой одного из них организовали мероприятие, на которое решили, с помощью сети Интернет, пригласить девушку. На одном из сайтов ими была найдена девушка, соответствующая требованиям.

При звонке на опубликованный под фото номер телефона собеседница попросила молодых людей перечислить ей на необходимые расходы 6 тыс. рублей. Мужчины выполнили требование. После этого телефон девушки оказался отключен.

Молодые люди по телефону, обнаруженному на сайте, высказали претензии администратору интернет-площадки, получили извинения за срыв мероприятия и ссылку, нажав на которую они получат свои деньги и компенсацию.

Прежде чем заметить, что с банковского счета жениха списываются деньги, молодые люди несколько раз перешли по присланной ссылке. "Потеряв" 62 тыс. руб., мужчины поняли, что их обманули и обратились за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления.

ГУ МВД по Самарской области напоминает: при использовании интернет-сервисов для поиска или предложения товаров и услуг пользуйтесь только официальными приложениями.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Что то даже и не удивляюсь.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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