Сельчанин в Самарской области хранил 2,7 кг конопли

В Красноармейском районе 26-летний местный житель хранил коноплю. Полицейские в присутствии понятых провели осмотр дома и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли части растений. Согласно экспертизе, растения являются наркосодержащими, в высушенном состоянии общей массой 2760 граммов.
В ходе опроса подозреваемый пояснил, что осенью обнаружил дикорастущую коноплю на окраине села, нарвал и засушил наркосодержащие растения для личного употребления.
В отношении задержанного заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств либо их частей, содержащих наркотические средства). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост