Сельчанин в Самарской области хранил 2,7 кг конопли

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В Красноармейском районе 26-летний местный житель хранил коноплю. Полицейские в присутствии понятых провели осмотр дома и надворных построек, в ходе которого обнаружили и изъяли части растений. Согласно экспертизе, растения являются наркосодержащими, в высушенном состоянии общей массой 2760 граммов.