В Самаре рецидивист три дня откапывал чужой автомобиль, чтобы продать его

В Самаре женщина обратилась в полицию — заявительница сообщила, что увидела в окно, как неизвестные мужчины пытаются похитить ее автомобиль ВАЗ-2131, 1999 года выпуска, прицепив к нему буксировочный трос.
Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы, задержал троих мужчин. Один из них пояснил полицейским, что приехал на сделку купли-продажи автомобиля. Другой представился продавцом автомашины. О том, что объект сделки принадлежит другому человеку, покупатели автотранспорта узнали от полицейских.
Злоумышленником, который пытался продать чужой автомобиль, оказался ранее судимый за кражу 23-летний местный житель. Он признался, что действительно пытался продать чужой автомобиль.
Из материалов, собранных полицейским следует, что незадолго до сделки злоумышленник отжал стекло багажника автомобиля, проник в салон, откуда похитил паспорт транспортного средства и страховой полис. Решив воспользоваться документами, мужчина нашел покупателей и попытался продать чужое имущество.
Отделом по расследования преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост