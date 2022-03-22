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Преступления Происшествия

В Самаре рецидивист три дня откапывал чужой автомобиль, чтобы продать его

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре женщина обратилась в полицию — заявительница сообщила, что увидела в окно, как неизвестные мужчины пытаются похитить ее автомобиль ВАЗ-2131, 1999 года выпуска, прицепив к нему буксировочный трос.

Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы, задержал троих мужчин. Один из них пояснил полицейским, что приехал на сделку купли-продажи автомобиля. Другой представился продавцом автомашины. О том, что объект сделки принадлежит другому человеку, покупатели автотранспорта узнали от полицейских.

Злоумышленником, который пытался продать чужой автомобиль, оказался ранее судимый за кражу 23-летний местный житель. Он признался, что действительно пытался продать чужой автомобиль.

Из материалов, собранных полицейским следует, что незадолго до сделки злоумышленник отжал стекло багажника автомобиля, проник в салон, откуда похитил паспорт транспортного средства и страховой полис. Решив воспользоваться документами, мужчина нашел покупателей и попытался продать чужое имущество.

Отделом по расследования преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

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