В Самаре рецидивист три дня откапывал чужой автомобиль, чтобы продать его

В Самаре женщина обратилась в полицию — заявительница сообщила, что увидела в окно, как неизвестные мужчины пытаются похитить ее автомобиль ВАЗ-2131, 1999 года выпуска, прицепив к нему буксировочный трос.

Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы, задержал троих мужчин. Один из них пояснил полицейским, что приехал на сделку купли-продажи автомобиля. Другой представился продавцом автомашины. О том, что объект сделки принадлежит другому человеку, покупатели автотранспорта узнали от полицейских.

Злоумышленником, который пытался продать чужой автомобиль, оказался ранее судимый за кражу 23-летний местный житель. Он признался, что действительно пытался продать чужой автомобиль.

Из материалов, собранных полицейским следует, что незадолго до сделки злоумышленник отжал стекло багажника автомобиля, проник в салон, откуда похитил паспорт транспортного средства и страховой полис. Решив воспользоваться документами, мужчина нашел покупателей и попытался продать чужое имущество.

Отделом по расследования преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.