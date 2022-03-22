Предприятия Самарской области строят планы по развитию в условиях санкций

Несмотря на антироссийские ограничения, предприятия Самарской области не только не останавливают свои производства, но и продолжают развиваться, увеличивать объемы выпускаемой продукции, строить планы по освоению внешних рынков.

Одним из таких предприятий является ООО "НПП "Самоздрав", расположенное в Кинеле. Научно-производственное предприятие выпускает дыхательный тренажер "Самоздрав", позволяющий заниматься дыхательной гимнастикой буквально сидя на диване. "Это изобретение моего отца, Юрия Мишустина, основанное на исследованиях академика Агаджаняна. Он является соавтором нашей методики. Он доказал, что после орбитальной станции у космонавтов отмечается нехватка углекислого газа в крови, которая в итоге приводит к спазму сосудов и дефициту кислорода, обеспечивающего все жизненно важные органы. Сам тренажер регулирует нагрузку на вдохе и выдохе, что позволяет восстановить легкие после перенесенной коронавирусной инфекции и пневмонии", — рассказала собственник и директор ООО "НПП "Самоздрав" Варвара Мишустина.

Дыхание при помощи тренажера "Самоздрав" приводит к временному повышению содержания углекислого газа в крови. Это позволяет улучшить тонус микрососудов, нормализовать кровоток, а значит — сократить риск кислородного голодания клеток. Методика простая и имеет поступательное значение: человек не сразу получает большое количество углекислого газа, он тренирует легкие, тем самым плавно увеличивая нагрузку. К каждому изделию прилагается подробная инструкция с описанием поэтапной схемы восстановления. Тренировки дыхания при помощи "Самоздрава" можно сравнить с разряженным, горным воздухом. Для удобства пользователей компания занимается разработкой своего мобильного приложения, помогающего контролировать время проведения и режим упражнений.

"У нас полностью российское производство: изобретение, патенты. Оборудование давно выкуплено и не имеет привязки к изменениям курса валют. Мы используем только высококачественные материалы отечественного производства, подходящие для создания изделий медицинского назначения", — пояснила Варвара Мишустина.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркивал, что в нынешних условиях необходимо приложить максимум усилий, чтобы предприятия продолжили работу. Важная задача — проинформировать компании о наличии Государственной информационной системы промышленности. Она позволит заместить импортное сырье отечественной продукцией. Для этого организации должны предоставить информацию о выпускаемых товарах, чтобы ими могли заинтересоваться другие производители.

В месяц предприятие "Самоздрав" выпускает 10 тысяч тренажеров, мощности рассчитаны на производство 40 тысяч изделий. Сейчас руководство компании ожидает поставку нового, современного станка, что позволит усилить мощности. Также здесь рассматривают и вариант перепрофилирования похожих производств под выпуск тренажеров "Самоздрав".

Поставки уникальной продукции кинельского предприятия осуществляются как внутри страны, так и за ее пределами.

"Примерно 4 тысячи штук мы ежемесячно поставляли на экспорт. В ближайшее время должны получить сертификат CE, что позволило бы продавать свое изделие в европейских аптечных сетях. В силу известных обстоятельств этот вопрос мы пока отложили, но уже рассматриваем новые перспективы по освоению рынка ОАЭ, Турции, стран Африки. Кроме того, в настоящее время мы оформляем сертификат для работы в Казахстане и нацелены на увеличение объемов экспорта. Сертификация позволит нам увереннее выходить на внешние рынки, официально рекламироваться, проходить клинические испытания, взаимодействовать с врачами", — рассказала Варвара Мишустина.

"Представители малого и среднего бизнеса Самарской области успешно адаптируются к новым реалиям и вызовам рынка, находят новые возможности, направления и ниши, которые сейчас освобождаются. Со своей стороны, мы готовы оказывать им необходимое содействие, подставлять свое плечо. Уже сейчас на федеральном уровне принят первый пакет антикризисных мер, разрабатываются дополнительные инструменты, действуют региональные продукты для бизнеса, и уверен, что это непростое время станет для многих импульсом к развитию", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.