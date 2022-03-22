"Газпром газораспределение Самара" начал 3 этап реконструкции газопровода "Жигулевск — Зольное"

"Газпром газораспределение Самара" начал строительно-монтажные работы по 3 этапу реконструкции объекта газопровод "Жигулевск — Зольное".
Трасса протяженностью 26 км является одной из старейших газовых магистралей региона. Объект был введен в эксплуатацию в 1955 году для газоснабжения Жигулевска и сел Зольное, Бахилово, Бахилова Поляна. Позднее газопровод был продлен до села Ширяево, также обеспечивая газом села Солнечная поляна и Богатырь.
3 этап предусматривает реконструкцию участка межпоселкового газопровода от Жигулевска до с. Бахилова Поляна протяженностью 16 км и высоким давлением 1,2 кг/м².
В отсутствие альтернативных источников газоснабжения сел реконструкция осуществляется путем параллельной прокладки нового газопровода в пределах охранной зоны существующего.
Трасса газопровода проходит по территориям Жигулевского государственного природного заповедника им. И. И. Спрыгина и Национального парка "Самарская лука".
"Реконструкция межпоселкового газопровода "Жигулевск — Зольное" повысит безопасность и обеспечит бесперебойность транспортировки газа более 5 тысяч потребителей региона. Эксплуатационные бригады "Газпром газораспределение Самара" всегда с особым вниманием следят за работой этого газопровода. Наша компания давно добивалась возможности осуществить масштабную реконструкцию объекта", — прокомментировал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.
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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")