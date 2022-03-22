"Газпром газораспределение Самара" начал 3 этап реконструкции газопровода "Жигулевск — Зольное"

"Газпром газораспределение Самара" начал строительно-монтажные работы по 3 этапу реконструкции объекта газопровод "Жигулевск — Зольное".

Трасса протяженностью 26 км является одной из старейших газовых магистралей региона. Объект был введен в эксплуатацию в 1955 году для газоснабжения Жигулевска и сел Зольное, Бахилово, Бахилова Поляна. Позднее газопровод был продлен до села Ширяево, также обеспечивая газом села Солнечная поляна и Богатырь.

3 этап предусматривает реконструкцию участка межпоселкового газопровода от Жигулевска до с. Бахилова Поляна протяженностью 16 км и высоким давлением 1,2 кг/м².

В отсутствие альтернативных источников газоснабжения сел реконструкция осуществляется путем параллельной прокладки нового газопровода в пределах охранной зоны существующего.

Трасса газопровода проходит по территориям Жигулевского государственного природного заповедника им. И. И. Спрыгина и Национального парка "Самарская лука".

"Реконструкция межпоселкового газопровода "Жигулевск — Зольное" повысит безопасность и обеспечит бесперебойность транспортировки газа более 5 тысяч потребителей региона. Эксплуатационные бригады "Газпром газораспределение Самара" всегда с особым вниманием следят за работой этого газопровода. Наша компания давно добивалась возможности осуществить масштабную реконструкцию объекта", — прокомментировал генеральный директор ООО "Газпром газораспределение Самара" Михаил Смирнов.