Сотрудника самарского департамента градостроительства подозревают в "продаже" сведений о земле

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела городского департамента градостроительства по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.