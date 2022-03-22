Мигранта, работавшего в теплицах под Самарой, обвиняют в покушении на убийство

В Волжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело иностранца, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
По версии следствия, с февраля 2020 г. мужчина выращивал овощи в тепличном комплексе около с. Черноречье. Он не был трудоустроен. Вместе с ним работали еще более 10 граждан ближнего зарубежья.
12 июля 2021 г. в теплицы прибыл знакомый родственников одного из рабочих. Обвиняемый поссорился с ним и нанес оппоненту несколько ранений. Пострадавший смог уйти и обратился за медицинской помощью.
Потерпевший рассказал, что приехал по просьбе знакомого, чей близкий родственник, работавший в теплицах, просил о помощи из-за того, что работодатель забрал у него паспорт якобы для оформления документов на разрешение работать в РФ.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост