Мигранта, работавшего в теплицах под Самарой, обвиняют в покушении на убийство

В Волжском районе Самарской области отправили в суд уголовное дело иностранца, обвиняемого в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, с февраля 2020 г. мужчина выращивал овощи в тепличном комплексе около с. Черноречье. Он не был трудоустроен. Вместе с ним работали еще более 10 граждан ближнего зарубежья.

12 июля 2021 г. в теплицы прибыл знакомый родственников одного из рабочих. Обвиняемый поссорился с ним и нанес оппоненту несколько ранений. Пострадавший смог уйти и обратился за медицинской помощью.

Потерпевший рассказал, что приехал по просьбе знакомого, чей близкий родственник, работавший в теплицах, просил о помощи из-за того, что работодатель забрал у него паспорт якобы для оформления документов на разрешение работать в РФ.