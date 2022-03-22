Экс-главбуха из Самарской области обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и присвоении 10 млн рублей

Прокурор Самарской области Сергей Берижицкий утвердил обвинительное заключение по уголовному делу бывшего главбуха Управления градостроительства и ЖКХ Волжского района по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в особо крупном размере").

По версии следствия, 30 декабря 2020 г. женщина получила от представителя подрядчика часть взятки — 500 тыс. руб. от общей суммы 800 тыс. руб. за беспрепятственное перечисление оплаты по муниципальному контракту.

Кроме того, будучи в сговоре с и. о. руководителя и с начальником отдела учреждения, главбух с августа 2017 г. по декабрь 2020 г. похитила более 2 млн руб. по фиктивным договорам оказания услуг. Также подготовила недостоверные документы о начислении себе зарплаты. На основании этих бумаг женщина незаконно получила более 10 млн рублей.

Обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Ее дело направят в Октябрьский районный суд Самары.

И. о. руководителя и начальник отдела учреждения, обвиняемые в мошенничестве, сейчас знакомятся с материалами уголовного дела.