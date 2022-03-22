Компания "РКС-Самара" усилила контроль за качеством воды на всех этапах водоподготовки

Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте–апреле — на малых реках, в апреле–мае — на Волге. В настоящий момент компания "РКС-Самара" проводит плановые мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование системы водоподготовки и водоснабжения города. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды в Волге. В соответствии с полученными данными производится корректировка технологических процессов водоподготовки, регулируется количество реагентов и коагулянтов.
Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза. Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области, поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года.
Не остается в стороне и система водоотведения. Во время активного таяния снега и весенних дождей поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) увеличивается примерно в полтора раза. Однако объем сбрасываемой воды — не единственная проблема, с которой сталкиваются очистные сооружения. Талые воды содержат в себе, помимо бытового мусора, значительное количество мелких примесей — песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов, что увеличивает технологическую нагрузку на городские очистные канализационные сооружения и на систему водоотведения в целом. Именно поэтому хозфекальные и ливневые стоки не должны смешиваться.
Компания "РКС-Самара" обращается с просьбой к гражданам и организациям о принятии мер по отводу талых вод в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. При этом сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено.
Также всем предприятиям и учреждениям необходимо своевременно проверить герметичность внутридомовых систем канализации, отремонтировать запорную арматуру и выполнить герметизацию вводов для предотвращения затопления подвалов. В компании обращают внимание на то, что затопление подвалов многоквартирных домов стоками происходит исключительно из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие организации.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается