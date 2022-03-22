Компания "РКС-Самара" усилила контроль за качеством воды на всех этапах водоподготовки

Паводок в Самаре проходит в два этапа: в марте–апреле — на малых реках, в апреле–мае — на Волге. В настоящий момент компания "РКС-Самара" проводит плановые мероприятия, направленные на бесперебойное функционирование системы водоподготовки и водоснабжения города. Специалисты круглосуточно следят за качеством воды в Волге. В соответствии с полученными данными производится корректировка технологических процессов водоподготовки, регулируется количество реагентов и коагулянтов.

Во время паводка количество лабораторных анализов увеличивается в два раза. Параллельно санитарный контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области, поэтому самарцы могут не волноваться за качество воды в любое время года.

Не остается в стороне и система водоотведения. Во время активного таяния снега и весенних дождей поступление сточных вод на Городские очистные канализационные сооружения (ГОКС) увеличивается примерно в полтора раза. Однако объем сбрасываемой воды — не единственная проблема, с которой сталкиваются очистные сооружения. Талые воды содержат в себе, помимо бытового мусора, значительное количество мелких примесей — песка, нефтепродуктов, тяжелых металлов, что увеличивает технологическую нагрузку на городские очистные канализационные сооружения и на систему водоотведения в целом. Именно поэтому хозфекальные и ливневые стоки не должны смешиваться.

Компания "РКС-Самара" обращается с просьбой к гражданам и организациям о принятии мер по отводу талых вод в кюветы, дождеприемники, ливневую канализацию. При этом сбрасывать в канализационные колодцы лед, снег и отводить в них талые и дождевые воды категорически запрещено.

Также всем предприятиям и учреждениям необходимо своевременно проверить герметичность внутридомовых систем канализации, отремонтировать запорную арматуру и выполнить герметизацию вводов для предотвращения затопления подвалов. В компании обращают внимание на то, что затопление подвалов многоквартирных домов стоками происходит исключительно из-за ненадлежащего содержания внутридомовых сетей, за которые ответственны управляющие организации.