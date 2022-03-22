Самарец пойдет под суд за то, что зарубил приятеля

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 54-летнему мужчине по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, в декабре 2021 г. он выпивал со знакомым в квартире на ул. Аминева. Приятелями поссорились, и самарец 11 раз ударил собутыльника топором. Потерпевший вскоре скончался.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.