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Преступления Происшествия

Самарец пойдет под суд за то, что зарубил приятеля

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение 54-летнему мужчине по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

По версии следствия, в декабре 2021 г. он выпивал со знакомым в квартире на ул. Аминева. Приятелями поссорились, и самарец 11 раз ударил собутыльника топором. Потерпевший вскоре скончался.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

Али Оно 20 марта 2022 13:23 Экс-полицейского из Самары обвиняют в фальсификации доказательств

Что то даже и не удивляюсь.

۩ Виталi2 ۩成功 ✭ ✮ ✯ 31 января 2022 20:41 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а вы у него делали откликнитесь напишите мне

Juja Pank 24 ноября 2021 14:35 Желающая заработать на инвестициях тольяттинка лишилась 850 тыс. рублей

А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

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