Форум "Сильные идеи для нового времени" в этом году станет особенно актуальным, считает помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

По его словам, в ближайшие годы мы увидим тектонические изменения в экономике, на рынках, в культуре и других областях. И это касается не только России, но и всего мира.

"С точки зрения самореализации людей - это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России", - сказал Максим Орешкин.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что во втором форуме выросло число тематических треков - теперь их семь. Отдельная роль выделена молодежному направлению: "Мы делаем молодежный трек форума, который пройдет на уровне регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение", - отметила Светлана Чупшева.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о принципах обновления экспертного совета АСИ, который займется отбором идей для их практического применения.

"Будем опираться на высшую школу, на науку. Экспертный трек планируем запустить в 30-40 ведущих университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое хорошо проявило себя на уровне муниципалитета, имеет серьезные наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руководитель такого предприятия - главный эксперт по тому, как изменить жизнь вокруг себя", - отметил Игорь Шувалов.

Подать идею можно на крауд-платформе: https://ideas.roscongress.org