16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Форум "Сильные идеи для нового времени" в этом году станет особенно актуальным Запас прочности "Коммунресурса" позволит справиться с временными трудностями Вечерний рейс №127 Самара - Новокуйбышевск будет курсировать на постоянной основе Транспортная карта в Самаре возвращается к прежнему режиму работы За год население в Самарской области сократилось на 22 тысячи человек

Общество

Форум "Сильные идеи для нового времени" в этом году станет особенно актуальным

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Форум "Сильные идеи для нового времени" в этом году станет особенно актуальным, считает помощник президента РФ, председатель оргкомитета форума Максим Орешкин.

По его словам, в ближайшие годы мы увидим тектонические изменения в экономике, на рынках, в культуре и других областях. И это касается не только России, но и всего мира.

"С точки зрения самореализации людей - это время больших возможностей: в одной точке сходятся потребность в новых идеях и условия для их реализации. Такой уникальный формат форума позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России", - сказал Максим Орешкин.

Глава АСИ Светлана Чупшева отметила, что во втором форуме выросло число тематических треков - теперь их семь. Отдельная роль выделена молодежному направлению: "Мы делаем молодежный трек форума, который пройдет на уровне регионов. Там мы адаптируем идеи под запросы молодежи. Приглашаем подключиться к этой работе ребят от 16 до 24 лет. Они также могут предложить инициативы и проекты для развития своего города, региона. Лучшие из проектов будут поддержаны на уровне региона и федерации, некоторые идеи АСИ возьмет на сопровождение", - отметила Светлана Чупшева.

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов рассказал о принципах обновления экспертного совета АСИ, который займется отбором идей для их практического применения.

"Будем опираться на высшую школу, на науку. Экспертный трек планируем запустить в 30-40 ведущих университетах. Экспертом может быть и тот, кто создает конкретный продукт, кто имеет опыт практической работы. Это, например, руководитель малого или среднего предприятия, которое хорошо проявило себя на уровне муниципалитета, имеет серьезные наработки на рынке, занимается благотворительной деятельностью. Руководитель такого предприятия - главный эксперт по тому, как изменить жизнь вокруг себя", - отметил Игорь Шувалов.

Подать идею можно на крауд-платформе: https://ideas.roscongress.org

Первый форум "Сильные идеи для нового времени" прошел в ноябре 2020 года, организаторами выступили АСИ и Фонд Росконгресс. Из 15 тыс. идей экспертами отобраны 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Гид потребителя

Последние комментарии

SM TV 18 марта 2022 14:07 Жители 5-й просеки не одобрили строительство новых высоток

Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !

Georgii Semashko 16 февраля 2022 17:06 Эксперты: Рост показателей, характеризующих качество жизни, в Самарской области значительный

Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.

Sergei K 16 февраля 2022 06:42 Затравили до больницы: родители ученицы добиваются уголовного преследования руководителей частной школы

Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Герасим Мумукин 27 декабря 2021 17:10 Дмитрий Муратов отказался от звания почетного гражданина Самарской области

Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!

Фото на сайте

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

В Самарскую область прибыли первые вынужденные переселенцы из ДНР

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

10 молодых семей Похвистнева в ближайшее время смогут улучшить жилищные условия

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Студентка из Самары удостоилась титула Мисс Мира

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3