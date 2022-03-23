Сохранение рабочих мест и планы по развитию: как тольяттинское мебельное производство работает в условиях санкций

Тольяттинские предприятия, несмотря на новые вызовы, продолжают успешно и стабильно работать, создавая рабочие места, выплачивая налоги и делая свой серьезный вклад в диверсификацию городской и региональной экономики.

Компания "БАЛУ-Мебель" основана в 2010 году и работает на мебельном рынке уже 12 лет. По словам ее основателя и директора Александра Горлова, изначально это было небольшое производство в арендованном гараже, где трудились всего лишь несколько человек. В ассортименте предприятия тогда была продукция для детей: стульчики-трансформеры для кормления, пеленальные столы и комоды.

На тот момент на балансе предприятия был один распиловочный станок и оборудование для кромления изделий, признается Александр Горлов.

Сегодня предприятие располагается в комплексе общей площадью 3000 кв. м. Здесь, на современном оборудовании, изготавливают корпусную мебель на любой вкус. Предприятие соблюдает все меры экологической безопасности — производство оснащено пылеулавливающими агрегатами.

На предприятии сегодня работают 70 человек: операторы станков с ЧПУ, менеджеры, грузчики, упаковщики, сборщики, водители для доставки заказов. "У нас современное производство, новое оборудование, сплоченный и дружный коллектив. Важно и то, что предприятие оснащено специальными вытяжками, поэтому все вредные примеси улавливаются и выводятся в специальный бункер", — рассказал начальник цеха ООО "БАЛУ-Мебель" Александр Ватюков.

Как отмечал губернатор Дмитрий Азаров на заседании штаба по повышению устойчивости экономики региона 14 марта, в нынешних условиях нужно приложить максимум усилий для того, чтобы предприятия и трудовые коллективы продолжили работать. "Все, что в наших силах, чтобы дать предприятиям работать, нужно непременно сделать. Нам надо активнее работать, посещать предприятия, чтобы, не отвлекая руководителей от основной работы, посмотреть и выявить зоны риска. Это ни в коем случае не контрольные мероприятия, а именно с точки зрения реальной оценки ситуации и выработки мер поддержки", — подчеркнул глава региона.

Сокращений и приостановок работы на тольяттинском мебельном предприятии не прогнозируют. "Мы будем стараться в любом случае сохранять рабочие места. Если столкнемся с проблемами — будем решать их по мере поступления", — подчеркнул Александр Горлов.

"БАЛУ-Мебель" работает не только внутри Самарской области, но и по всей территории России. Компания выполняет крупные тендерные заказы по оснащению мебелью учреждений социальной и образовательной сферы. В 2021 году предприятие обеспечило своей продукцией международный детский центр "Артек", школу на 800 мест в с. Яр-Сале Ямальского района, ЯНАО, а также сотрудничало с министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и дирекцией развития наукограда Дубна.

"В сложившейся ситуации мы продолжаем работать в прежнем режиме. Для производства используем материалы, в основном российского производства. Например, ламинированные древесностружечные плиты мы закупаем в Сыктывкаре. Мы всегда смотрим вперед, нацеливаемся на развитие. В планах есть расширение, обновление и модернизация производственных мощностей, участие в тендерных поставках, в том числе в нашей стране", — отметил Александр Горлов.

Тольяттинская компания — добросовестный налогоплательщик. Только за 2021 год в региональный и федеральный бюджеты предприятием выплачено более 3 млн рублей.

"Мы ценим предпринимателей, готовых развиваться, подстраиваясь под внешние обстоятельства, сохраняя финансовую стабильность своих сотрудников и их семей. И всегда готовы подставить свое плечо в виде инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, льготных налоговых режимов для инвесторов, наших действующих инвестплощадок с их развитой инфраструктурой и набором преференций. Сейчас для региональных компаний, несмотря на определенные сложности, открываются новые возможности. Важно ими грамотно воспользоваться", — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.