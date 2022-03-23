История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей

Компания "Транснефть" за загрязнение сырья в нефтепроводе "Дружба", произошедшем в 2019 г., в 2021 г. осуществила выплаты в размере 6,7 млрд руб., сообщает Агентство нефтегазовой информации.
В 2020 г. аналогичные выплаты составили 6,1 млрд руб., в 2019 году — 3,3 млрд рублей.
Выплаты производятся в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента на магистральном нефтепроводе.
Напомним, что 18 апреля 2019 г. на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области в с. Николаевка. Транзит сырья в Европу был приостановлен и это привело к нарушению поставок в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.
Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать Транснефть. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери, сообщает Интерфакс. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти, компания создала соответствующий резерв в размере около 30 млрд рублей.
Соглашения о компенсациях заключили, в частности, "ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть", "Роснефть" и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.
Первоначально Транснефть рассчитывала, что завершит урегулирование со всеми грузоотправителями к середине 2021 года, потом перенесла это срок на 2022 год.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее