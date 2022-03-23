История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей

Компания "Транснефть" за загрязнение сырья в нефтепроводе "Дружба", произошедшем в 2019 г., в 2021 г. осуществила выплаты в размере 6,7 млрд руб., сообщает Агентство нефтегазовой информации.

В 2020 г. аналогичные выплаты составили 6,1 млрд руб., в 2019 году — 3,3 млрд рублей.

Выплаты производятся в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента на магистральном нефтепроводе.

Напомним, что 18 апреля 2019 г. на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области в с. Николаевка. Транзит сырья в Европу был приостановлен и это привело к нарушению поставок в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии.

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать Транснефть. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери, сообщает Интерфакс. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти, компания создала соответствующий резерв в размере около 30 млрд рублей.

Соглашения о компенсациях заключили, в частности, "ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть", "Роснефть" и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

Первоначально Транснефть рассчитывала, что завершит урегулирование со всеми грузоотправителями к середине 2021 года, потом перенесла это срок на 2022 год.