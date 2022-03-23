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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

История с грязной нефтью в "Дружбе" уже обошлась Транснефти в 16 млрд рублей

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Транснефть" за загрязнение сырья в нефтепроводе "Дружба", произошедшем в 2019 г., в 2021 г. осуществила выплаты в размере 6,7 млрд руб., сообщает Агентство нефтегазовой информации.

В 2020 г. аналогичные выплаты составили 6,1 млрд руб., в 2019 году — 3,3 млрд рублей.

Выплаты производятся в соответствии с заключенными соглашениями по внесудебному урегулированию последствий инцидента на магистральном нефтепроводе.

Напомним, что 18 апреля 2019 г. на Мозырском НПЗ в Белоруссии была обнаружена нефть с превышением уровня содержания хлорорганических соединений. Источником попадания оказался пункт приема нефти в Самарской области в с. Николаевка. Транзит сырья в Европу был приостановлен и это привело к нарушению поставок в Белоруссию, Польшу, Венгрию, Германию, Украину и страны Балтии. 

Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать Транснефть. Совет директоров компании решил, что она возместит грузоотправителям ущерб от перебоя с поставками, если они документально подтвердят потери, сообщает Интерфакс. Предельный размер выплат совет установил на уровне $15 на один баррель некондиционной нефти, компания создала соответствующий резерв в размере около 30 млрд рублей.

Соглашения о компенсациях заключили, в частности, "ЛУКОЙЛ" и венгерская MOL, казахстанские грузоотправители, "Сургутнефтегаз" и Total, "Газпром нефть", "Роснефть" и французская Total в отношении объемов, поставленных на германский НПЗ Лейне.

Первоначально Транснефть рассчитывала, что завершит урегулирование со всеми грузоотправителями к середине 2021 года, потом перенесла это срок на 2022 год.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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