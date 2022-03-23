В Самарской области рабочий получил тяжкие травмы в зернохранилище

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ЧП на производстве, в результате которого пострадал рабочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В Елховском районе во время демонтажа ограждений площадки зерноочистительного комплекса, расположенной на высоте около 5 м, рабочий упал в приемный бункер. Мужчина получил тяжкие травмы.

По версии следствия, причиной случившегося была плохая организация демонтажа — не было плана производства работ или технологической карты работы на высоте.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Расследование продолжается.