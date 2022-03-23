В Самарской области рабочий получил тяжкие травмы в зернохранилище

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за ЧП на производстве, в результате которого пострадал рабочий. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
В Елховском районе во время демонтажа ограждений площадки зерноочистительного комплекса, расположенной на высоте около 5 м, рабочий упал в приемный бункер. Мужчина получил тяжкие травмы.
По версии следствия, причиной случившегося была плохая организация демонтажа — не было плана производства работ или технологической карты работы на высоте.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда"). Расследование продолжается.
Последние комментарии
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост