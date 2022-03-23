В Самаре назначен новый директор МП "Благоустройство"

В Самаре назначен новый руководитель муниципального предприятия "Благоустройство". Информацию подтвердили в городской администрации в среду, 23 марта.
Директором МП назначен Игорь Ефремов, по информации из открытых источников ранее занимавший должность заместителя главы администрации Промышленного района Самары.
Напомним, что 19 февраля, суд Железнодорожного района Самары отправил под домашний арест бывшего руководителя МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, который обвиняется в крупном мошенничестве.
Городская прокуратура обнаружила нарушения при сборе, вывозе и утилизации снега зимой 2021 года. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
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