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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре назначен новый директор МП "Благоустройство"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре назначен новый руководитель муниципального предприятия "Благоустройство". Информацию подтвердили в городской администрации в среду, 23 марта.

Директором МП назначен Игорь Ефремов, по информации из открытых источников ранее занимавший должность заместителя главы администрации Промышленного района Самары.

Напомним, что 19 февраля, суд Железнодорожного района Самары отправил под домашний арест бывшего руководителя МП "Благоустройство" Евгения Садовникова, который обвиняется в крупном мошенничестве.

Городская прокуратура обнаружила нарушения при сборе, вывозе и утилизации снега зимой 2021 года. В связи с этим возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

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