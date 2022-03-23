В Самарской области прогнозируется теплая погода

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Погода в Самарской области ожидается спокойной, без существенных осадков со слабоотрицательным температурным фоном в ночные часы и положительными температурами воздуха днем. Формировать погоду будет поле повышенного атмосферного давления. А циклонические вихри из Атлантики, перемещаясь дружной чередой вдоль северных широт Европейского материка, не позволят холодному воздуху Арктики проникнуть в наш регион, сообщает Приволжское УГМС.