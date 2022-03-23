В Самарской области прогнозируется теплая погода

Погода в Самарской области ожидается спокойной, без существенных осадков со слабоотрицательным температурным фоном в ночные часы и положительными температурами воздуха днем. Формировать погоду будет поле повышенного атмосферного давления. А циклонические вихри из Атлантики, перемещаясь дружной чередой вдоль северных широт Европейского материка, не позволят холодному воздуху Арктики проникнуть в наш регион, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 24 марта, ночью без осадков. Ветер юго-западный, 4...9 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 4...9 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Утром местами гололедица.
В пятницу, 25 марта, ночью без осадков. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Местами гололедица. Днем без осадков. Ветер юго-западный, 5...10 м/с. Температура воздуха 3...8 °C. Утром местами гололедица.
В субботу, 26 марта, прогноз аналогичен предыдущим суткам.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!