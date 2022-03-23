В Самаре пройдет ежегодный башкирский национальный праздник "Каргатуй"

В воскресенье, 27 марта, в 12:00 в муниципальном ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16) состоится ежегодный областной башкирский национальный праздник "Каргатуй" (праздник встречи весны и прилета птиц).

Цель мероприятия — встреча весны в творческих традициях башкирского народа и укрепление межнациональных отношений.

В программе — выступление национальных башкирских самодеятельных творческих коллективов Самары и Самарской области, артистов из Республики Башкортостан — лауреатов международных и республиканских конкурсов, солистов Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова в сопровождении концертного директора Фанисы Акчуриной. Также в мероприятии примут участие активисты ОО "Курултай башкир" г. Самара и Самарской области.

Мероприятие пройдет при соблюдении необходимых мер безопасности в период пандемии.